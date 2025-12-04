Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

升中丨中一自行分配學位申請表明日起派發 須於1月2日至16日遞交申請

教育新聞
更新時間：16:08 2025-12-04 HKT
發佈時間：16:08 2025-12-04 HKT

教育局今日（4日）公布，參加2026年度中一派位的小六學生家長，如欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直資中學的自行分配學位，必須在2026年1月2日至16日向有關中學遞交申請。《中一自行分配學位申請表》將於明日起派發。

升中丨《中學概覽》明日發布

家長如欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直資中學的自行分配學位，必須在2026年1月2日至16日向有關中學遞交申請。資料圖片
家長如欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直資中學的自行分配學位，必須在2026年1月2日至16日向有關中學遞交申請。資料圖片

如家長已登記成為「中一派位電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可於明日（5日）起透過電子平台瀏覽升中選校的相關資訊，以及於稍後時間遞交自行分配學位申請和查閱申請結果。

為照顧不同家長的需要，教育局會繼續接受紙本申請表，並已通知參加中一派位的小學於明日領取《中一自行分配學位申請表》及《申請中一自行分配學位手冊》。每名參加中一派位的小六學生的家長將透過其子女就讀的小學收到兩份紙本申請表。學生如非就讀參加派位的小學（包括合資格的新來港兒童及各人才入境計劃下的受養人），其家長可前往教育局學位分配組索取有關申請表。

此外，家庭與學校合作事宜委員會將於明日發布《中學概覽2025／2026》網上版，全港小學亦會向本學年就讀小六的學生的家長派發《中學概覽》印刷本。

本報記者

