中一自行分配學位2026｜港島區英中入學資訊 學額/收生準則/面試安排一覽
更新時間：06:30 2025-12-09 HKT
中一自行分配學位2026｜2026學年的中一自行分配學位即將接受申請，有參與派位的中學，亦已在學校網頁公布自行分配學位的收生資訊。為幫助家長選校，《星島教育》輯錄了多所全開英文班中學的自行分配學額、收生準則、面試日期和安排等內容，讓家長可以作參考，今日先介紹港島區的中學。
港島區的全開英文班中學主要集中在中西區和灣仔區，大多數為單性別中學，而這些中學亦多是傳統名校，例如聖若瑟書院、聖士提反女子中學、瑪利曼中學、聖保祿中學等等，當中大多數學校均重視申請人的學業成績，例如灣仔區的香港真光中學，其收生準則中，學業成績就佔55%；同區的女校嘉諾撤聖方濟各書院，申請人的學術表現更高達60%，而面試表現為30%，其他卓越表現（課外活動和其他職責）則佔10%，校方更表示，具特別才能的申請者將可獲額外分數，有意為女兒申請該校的家長可留意。
中一自行分配學位2026｜中西區英中入學資訊(部分)
高主教書院（男女）
- 自行分配學額：41個
- 收生準則：教育局「學生成績次第」40%、面試表現30%、操行10%、獎項及課外活動表現10%、與該校關係（如宗教背景、同一辦學團體學校的關係等）10%
- 面試日期：2026年3月7日（周六）
- 面試安排/內容：所有申請者均獲邀參加面試
- 地址：半山羅便臣道2號
- 詳細資訊：>>按此<<
聖嘉勒女書院（女）
- 自行分配學額：40個
- 收生準則：學業成績50%、面試表現30%、課外活動及獎項20%
- 面試日期：2026年3月14日（周六）
- 面試安排/內容：所有申請者均獲邀參加面試。
- 地址：香港摩星嶺道50號
- 詳細資訊：>>按此<<
聖若瑟書院（男）
- 自行分配學額：54個
- 收生準則：面試表現 50%、學業成績及教育局「學生成績次第」25%、課外活動及獎項15%、操行10%
- 面試日期：2026年2月28日（周六）
- 面試安排/內容：所有申請者均獲邀參加面試。
- 地址：香港中環堅尼地道7號
- 詳細資訊：>>按此<<
聖類斯中學（男）
- 自行分配學額：41個
- 收生準則：教育局「學生成績次第」 35%、面試表現 30%、小五及小六操行10%、課外活動及社會服務表現10%、獎項10%、與該校聯繫5%
- 面試日期：2026年3月23日（周一）
- 面試安排/內容：邀請約200人參加面試。
- 地址：香港西營盤第三街179號
- 詳細資訊：>>按此<<
聖士提反女子中學（女）
- 自行分配學額：54個
- 收生準則：教育局「學生成績次第」及小學學業成績50%、面試表現及操行35%、聯課活動、服務及獎項15%
- 面試日期：無提供
- 面試安排/內容：明辨性思維、創意、解難能力及中英口語溝通能力
- 地址：香港列堤頓道2號
- 詳細資訊：>>按此<<
英華女學校（女）
- 自行分配學額：51個
- 收生準則：學業成績 50% 、面試表現30%、課外活動表現10% 、操行10%
- 面試日期：2026年3月7日（周六）
- 面試安排/內容：所有申請者均獲邀參加面試。
- 地址：香港中環羅便臣道76號
- 詳細資訊：>>按此<<
中一自行分配學位2026｜灣仔區英中入學資訊(部分)
嘉諾撤聖方濟各書院（女）
- 自行分配學額：40個
- 收生準則：學術表現60%、其他卓越表現*（課外活動和其他職責）10%、操行B+或以、面試表現30% (*具特別才能的申請者將可獲額外分數)
- 面試日期：2026年3月7日（周六）
- 面試安排/內容：英文表達能力、中文表達能力、邏輯思考能力、溝通技巧
- 地址：香港灣仔堅尼地道9-13號。
- 詳細資訊：>>按此<<
聖保祿中學（女）
- 自行分配學額：54個
- 收生準則：小五及小六校內成績及教育局「學生成績次第」40%、品行20%、小五及小六課外活動、義工服務表現及獎項20%、面試表現20%
- 面試日期：2026年3月15日（周日）
- 面試安排/內容：小組討論形式，以英語及粵語進行，了解學習態度、中英語文能力及溝通技巧
- 地址：香港跑馬地雲地利道18號A
- 詳細資訊：>>按此<<
香港真光中學（女）
- 自行分配學額：無提供
- 收生準則：學業成績55%、操行、課外活動、服務及獎項25%、面試表現20%
- 面試日期：無提供
- 面試安排/內容：無提供
- 地址：香港大坑道50號
- 詳細資訊：>>按此<<
瑪利曼中學（女）
- 自行分配學額：43個
- 收生準則：學生成績及活動表現 （學業成績、操行、課外活動及獎項）50%、面試表現50%
- 面試日期：2026年3月7日（周六）
- 面試安排/內容：中英溝通能力、邏輯思維、理解能力、態度
- 地址：香港跑馬地藍塘道123號
- 詳細資訊：>>按此<<
聖公會鄧肇堅中學（男女）
- 自行分配學額：41個
- 收生準則：面試表現40%、學業成績30%、課外活動及服務20%、操行10%
- 面試日期：2026年2月28日（周六）
- 面試安排/內容：所有申請者均獲邀參加面試。
- 地址：香港灣仔愛群道9號
- 詳細資訊：>>按此<<
香港華仁書院（男）
- 自行分配學額：54個
- 收生準則：面試表現50%、全人發展及學習30%、教育局「學生成績次第」20%
- 面試日期：2026年3月14日（周六）（暫定）
- 面試安排/內容：個人及小組面試
- 地址：香港皇后大道東281號
- 詳細資訊：>>按此<<
中一自行分配學位2026｜東區英中入學資訊(部分)
嘉諾撒書院（女）
- 自行分配學額：43個
- 收生準則：教育局「學生成績次第」40%、操行30%、面試表現20%、課外活動或其他10%
- 面試日期：2026年2月28日（周六）；3月14日（周六）（後備）
- 面試安排/內容：所有申請者均獲邀參加面試。
- 地址：香港鰂魚涌海澤街10號
- 詳細資訊：>>按此<<
庇理羅士女子中學（女）
- 自行分配學額：無提供
- 收生準則：
- 具教育局「學生成績次第」：學業成績（教育局「學生成績次第」）45%、面試表現40%、*課外活動15%
- 沒有教育局「學生成績次第」：面試表現70%、*課外活動30% (*包括校內外服務和比賽成績及獎項)
- 面試日期：2026年3月14日（周六）
- 面試安排/內容：無提供
- 地址：北角天后廟道51號
- 詳細資訊：>>按此<<
張祝珊英文中學（男女）
- 自行分配學額：40個
- 收生準則：教育局「學生成績次第」 50%、課外活動及服務10%、獎項20%、 面試表現20%、於最近的成績表中獲取乙級操行或以上
- 面試日期：2026年3月7日（周六）； 3月8日（周日）（後備）
- 面試安排/內容：語文能力、邏輯思維、溝通技巧及態度
- 地址：香港北角雲景道11號
- 詳細資訊：>>按此<<
香港中國婦女會中學（男女）
- 自行分配學額：50個
- 收生準則：學業成績（校內成績及教育局「學生成績次第」）45%、面試表現/英語能力40%、操行/課外活動/職位/獎項15%
- 面試日期：2026年3月14日（周六）
- 面試安排/內容：只會接見不多於九成的申請人；面試以個別面見及全英語對答形式進行。
- 地址：香港西灣河太祥街2號B
- 詳細資訊：>>按此<<
港島民生書院（男女）
- 自行分配學額：50個
- 收生準則：學業成績50%、面試表現30%、課外活動10%、服務5%、專長5%
- 面試日期：2026年3月14日（周六）（暫定）
- 面試安排/內容：甄選約300名申請人參加面試
- 地址：香港西灣河太安街26號
- 詳細資訊：>>按此<<
聖馬可中學（男女）
- 自行分配學額：50個
- 收生準則：學術表現（包括申請人小學校內成績及教育局「學生成績次第」中的排名）50%、面試表現（包括英語表達能力、獎項、操行，參與課外活動和社會服務的表現）50%
- 面試日期：2026年3月7日（周六）或 3月14日（周六）
- 面試安排/內容：所有申請者均獲邀參加面試。
- 地址：香港筲箕灣愛秩序灣愛賢街18號
- 詳細資訊：>>按此<<
中一自行分配學位2026｜南區英中入學資訊
嘉諾撒聖心書院（女）
- 自行分配學額：59個
- 收生準則：學業成績50%、面試表現40%、傑出成就10%（操行良好 /具可為學校作出貢獻的專項才能之申請者，將會獲得額外獎賞分數）
- 面試日期：2026年3月7日（周六）
- 面試安排/內容：中、英文的語文能力，共通能力，社會意識及態度
- 地址：香港薄扶林置富花園置富徑2號
- 詳細資訊：>>按此<<
註：學校公布為準
資料來源：學校網頁
