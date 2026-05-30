內地女遊港難忍濕熱天！1類人出門「完全暴露」網民共鳴：終於懂冷氣為何開這麼大

酷熱天氣殺到，天文台昨日（27日）錄得最高氣溫33.7℃，晚上亦超過30℃。一名內地女在社交平台發文，分享自己到香港旅遊時，因難以適應高達90%以上的濕度及悶熱天氣，導致出門即狂飆汗，甚至令瀏海造型崩壞，令她深感無奈，直呼對此「真沒招了」。

內地女遊港難忍濕熱天！一踏出酒店便「酣暢淋漓大出汗」

該名內地女在小紅書上大吐苦水，講述自己在香港面對極端潮濕天氣的苦況。她指出，香港幾乎每天的濕度都在90%以上，雖然天氣預報顯示氣溫約在攝氏25至26度左右，但實際的體感溫度卻接近30度。這種極端悶熱的天氣使她一踏出酒店便會「酣暢淋漓大出汗」，更形容在這種高濕度的環境下，留有瀏海的人會顯得十分狼狽。

持續不斷的出汗甚至讓內地女懷疑自己是否出現了「氣虛」等健康問題。為避免流汗後被室內強烈的冷氣吹至著涼，她每天外出都必須攜帶一件衛衣保暖。她亦提及，曾向醫生求診，對方表示其體內「濕氣不重」，令她對無法適應天氣的現狀感到更加束手無策。

內地網民：香港天氣悶悶濕濕

相關帖文引起了不少網民的迴響，許多外地旅客都表示難以適應香港獨特氣候。有網民形容香港的炎熱是「悶悶濕濕」，並藉此解釋了為何香港室內的空調溫度通常設定得特別低。此外，不少人分享了應對炎熱天氣的建議，例如出門放棄化妝、只塗抹防曬產品，以及攜帶小毛巾擦汗以取代紙巾。

另有留言指出，即使深圳與香港地理位置相近，但香港的悶熱感似乎更為強烈，形容每次訪港都會汗流浹背，猶如「掉進水溝被撈出來又再次掉進去一樣」。對於事主經歷的「瀏海災難」，不少網民深表同情，認為在梅雨季節高達80%至100%的濕度下，瀏海確實難以維持原狀；更有網民抱怨，在香港街頭逗留半小時便會滿面油光，臉部出汗與出油的情況比起頭髮問題更令人困擾。

資料來源：小紅書