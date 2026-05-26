佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵

一連三日佛誕長假期吸引大批港人北上玩樂，部份旅客於昨日（5月25日）下午陸續經深圳灣、香園圍、福田、羅湖等口岸回港，晚上人龍更是不減反增，特別是深圳灣出現嚴重人潮擠塞情況，直到口岸臨近關閉時間仍有大批旅客滯留等候過關。對於港人回港未能過關滯留關口情況，Threads上引起網民熱議深圳過關攻略，貼心提醒旅客：「唔駛通宵留喺深圳！」

佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？

北上深圳玩樂成為近年港人假期活動之一，多個口岸關口每到長假期均出現大批港人過關人潮，剛過去的一連三日的佛產長假期亦不例外。昨日（5月25日）為長假期最後一天，部份旅客早於下午已開始陸續經深圳灣、香園圍、福田、羅湖等口岸回港，晚上等候過關人潮更是「逼爆」深圳灣口岸，直到口岸臨關閉時仍有大批旅客滯留。有網民分享影片指部份未能於深圳灣過關回港的旅客不滿，與現場公安人員起爭執。據深圳市人民政府口岸辦公室網頁顯示，深圳灣口岸旅檢開放時間為上午6:30至晚上12:00。

Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛通宵留喺深圳

對於港人回港滯留關口的情況，引起Threads網民熱議5大深圳過關攻略，貼心提醒受影響旅客：「唔駛通宵留喺深圳！」皇崗口岸為24小時通關，加上內地乘坐的士或網約車較香港便宜，網民表示可當場電召的士到皇崗：「記得快啲返嚟瞓覺，因為聽日要返工返學啦！」其次，有網民建議既然滯留關口，不妨入住酒店一晚，待翌日關口開放時直接過關上班。第三，如旅客認為住酒店成本高，有網友建議可到通宵營業的按摩店按摩，「按完瞓到明早直接返工」。

有網民認為部份內地客來港時會露營或到通宵營業食肆休息，笑指港人可以反客為主：「瞓返大陸M記同沙灘啦！」。最後，同樣於長假期北上港人分享自己已早早過關返港，「留咁夜做乜，我6:45食完飯，7點到文錦渡，快到X咁就翻到香港」，建議大家未來於長假期北上消費可選擇提早預留時間過關回港。

文：RY

資料及圖片來源：Facebook、Threads