天氣極端酷熱｜周三錄最高33.7℃ 林超英堅持不開冷氣 靠「老朋友」降溫 網民熱議勸改著風扇衫？

天文台昨日（27日）錄得最高氣溫33.7℃，晚上亦超過30℃。一向堅持環保、提倡盛夏不開冷氣的前天文台台長林超英，昨晚在社交媒體發帖，上載一張小型風扇的照片，並附文「今晚，老朋友守護着我」，暗示仍未開冷氣，帖文引起網民熱烈討論。

林超英靠小型風扇消暑

近年夏天氣溫一年比一年熱，天文台預測明日（29日）日間極端酷熱，市區氣溫介乎28℃至35℃，新界氣溫高達36、37℃，不少網民都關注「林生開咗冷氣未？」。前天文台台長林超英昨夜在社交媒體發文，上載一張書桌的照片。照片顯示桌上放置了一把淺綠色的小型風扇，旁邊有月曆、耳機、文具及大量文件等物品，並簡短附文描述「今晚，老朋友守護着我」，暗示昨晚仍未開冷氣。

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網民憂中暑促保重

帖文一出，隨即引來大批網民留言。有網民關心林超英身體狀況，稱「環保喺好，但不要太執著，要睇實際天氣溫度，中暑自己都唔知就危險」、「唔好死呀，林生！」、「夏天大家就諗起你，超英哥」、「走火入魔嘅狀態」；亦有網民對他的行為表示支持，「超英哥，我都未開冷氣」、「我風扇都無開，仲著緊長袖衫蓋住被瞓教」、「不要放棄！」。

網民提議改穿「風扇衫」

另外，有網民留言請教，詢問「風扇搖頭嘅會涼啲，定係直吹嘅涼啲？ 」有網民則建議他購買「風扇衫」，認為雖然價格較高，但效果涼爽且符合環保原則。

林超英過去多年經常分享自己的消暑秘訣，就是依靠自己的「老朋友」，一把「15cm USB風扇」守護着他。面對市民關注他會否開冷氣，林超英曾表示，如實在太熱，身體不能接受就會開冷氣，到時會向大家報告，稱網民不用天天留言問。

林超英過去亦曾發帖，指香港人「有時熱到習慣了」，逐漸忘記氣候發生重大變化。強調現時世界氣候是不正常的，甚至愈趨向極端，基層人民先受苦，如清潔工、攤販、地盤工、速遞員、劏房戶等。他又認為未來「所有人都會受食物供應不足、疾病變異等的影響」，強調「沒有人能置身事外。」