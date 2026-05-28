麥當勞變「長者中心」？內地旅客驚訝老友記愛流連快餐店 網民熱議揭5大心酸原因

連鎖快餐店收費低廉又空間舒適，向來被普遍視為年輕人與學生的聚腳地。近日，就有一名內地旅客在到訪香港時，於麥當勞內留意到有不少長者聚集用餐及休息，她對此現象感到好奇並在網上發帖詢問，引起大批網民的熱烈探討，更有人嘗試分析這個獨特社會現象的背後成因。

麥當勞＝長者中心？內地客疑惑：為何香港老人都愛吃

一名內地旅客在到訪香港時，於麥當勞內留意到有不少長者聚集用餐及休息

她對此現象感到好奇並在網上發帖詢問「香港老人為什麼很愛麥當勞」

該名內地網民上傳了兩張在香港麥當勞拍攝的照片，指自己在香港旅遊期間，觀察到麥當勞內的客群分布多為長者，並對此情況感到十分不解，遂發文詢問「香港老人為什麼很愛麥當勞」。

從照片中清晰可見，有多名年邁的長者在店內安坐，他們大多衣著整潔。在其中一張照片中，長者們在桌上的餐點食用完畢後，並未急於離開，而是放鬆地低頭使用智能手機；另一張照片則顯示，在熱鬧的餐廳環境中，有部分長者正與同桌的親友輕鬆交談，氣氛悠閒。

網民熱議拆解5大背後原因 免費冷氣及不趕客為長者聚腳關鍵

香港長者愛在麥當勞流連，主要源於飲食習慣、環境舒適、經濟實惠等因素，加上麥當勞沒有一般食肆的翻枱壓力，店內儼然變成長者們專屬的「社區中心」。

1. 情懷與飲食習慣

網民指出麥當勞進駐香港已經50年，這批長者許多是從年輕時期就開始光顧。對他們而言，吃麥當勞已經成為一種長期的飲食習慣，甚至帶有情意結。

2. 環境舒適且不趕客

麥當勞空間相對寬敞，並提供免費冷氣和水。最重要的是，相比香港其他食肆為求翻枱率而頻繁收餐盤或催促客人，麥當勞即使客人只點一杯飲料也能自在地久坐，員工不會給予壓力。

3. 填補公共休憩空間的不足

有留言點出香港的城市空間問題，指出商場免費座位極少，室外公園選擇也不多。因此，有冷氣且能免費久坐的麥當勞，變相成為了長者們珍貴的室內休憩空間。

4. 滿足社交與聚會需求

麥當勞無意中發揮了「社區中心」的功能。長者們可以每天在這裡約見舊友聊天，甚至結識新朋友，讓退休生活有固定的社交場所和樂趣。

5. 經濟實惠與生活便利

除了有專屬的長者優惠能減輕經濟負擔外，麥當勞的餐點「好吃便宜且快」。對於覺得在香港買菜做飯費時費力的長者來說，這是一個極度方便且高性價比的選擇。

資料來源：你大姐还是你大姐＠小紅書