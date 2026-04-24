青衣麥當勞驚現神秘見面會？經典吉祥物指定時段登場 街坊懷念：十幾年都冇見過佢

麥當勞是許多人的童年回憶，尤其是一眾吉祥物角色，惟近年已甚少「出場」與大家見面。近日，有網民在社交平台發文，指位於青衣一個商場的麥當勞分店將舉辦神秘見面會，其中1位經典吉祥物會在指定時段登場，與一眾食客互動！消息一出，隨即勾起眾人的集體回憶，有街坊懷念道：「十幾年都冇見過佢！」即看下文了解詳情。

青衣麥當勞驚現神秘見面會？經典吉祥物指定時段登場

近日，有網民在Facebook群組「青衣街坊吹水會」發文，指青衣翠怡商場麥當勞分店將在明天（4月25日）舉辦「麥當勞叔叔」見面會！據他上傳的照片可見，店內架設宣傳易拉架，上面寫有「麥當勞叔叔來了！」的字眼，並列明麥當勞叔叔將於4月25日下午1時至1時30分舉到店與食客會面！

街坊笑言：十幾年都冇見過佢

帖文一出，有街坊表示「麥當勞叔叔」是許多香港人的集體童年回憶，懷念道：「十幾年都冇見過叔叔」，也有網民笑言：「嚇親細路」、「叔叔好忙喎，得半個鐘。」

「麥當勞叔叔」是麥當勞最經典的吉祥物，他自1963年起登場，身穿紅白條紋衣、黃色連身褲與大紅鞋，是代表歡樂與兒童的形象。「麥當勞叔叔」不時會到各分店「快閃」與食客互動、拍照並簽名，如以往曾到訪灣仔合和中心、金鐘海富中心、洪水橋洪福邨、裕民坊分店等。

「麥當勞叔叔」見面會（翠怡商場店）

日期：4月25日

時間：下午1時 至 1時30分

地點：青衣楓樹窩路1號翠怡商場地下G2號舖

電話：2435 8772

圖片及資料來源：Facebook@青衣街坊吹水會、小紅書@Ritchie

文：Y