大埔振興逆市擴張 首間粉麵店料5月天后開業 主打丸類粉麵、小食 網民：估佢唔到

大埔振興麵店｜香港老字號品牌轉型再添新例。擁有59年歷史的本地肉丸製造商「大埔振興」，近日被網民發現進軍餐飲業，首間麵店選址天后，預計於今年五月開業，並將以招牌「振興牛丸」為主打，回應食客多年來希望即場品嚐的訴求。這一消息不僅在網上引發熱議，更讓許多老饕引頸期盼。

牛丸名店「大埔振興」踩過界開麵店 首店選址天后琉璃街

昨日（23日），有街坊發現天后琉璃街有店舖正在裝修，門外掛出印有「振興肉丸麵」、「邁向60周年，首間麵店」等字眼的海報，並正招聘店舖主任、侍應及洗碗潔潔員等職位，洩漏了老字號開店的計劃。從網民分享的相片可見，店舖仍在施工階段，似乎正為開業努力準備。

「大埔振興」進駐天后的消息傳出後，網民反應熱烈。不少在附近上班的市民留言表示「身為呢頭返工嘅人士，相當期待」，認為麵店將成為該區的用餐新選擇。也有網民對選址感到驚喜，直言「估佢唔到，首間麵店開在天后」。

大埔振興麵店預計5月開業 主打丸類粉麵及小食

《星島頭條》網記者向「大埔振興」查詢，獲官方證實消息。品牌表示，天后新店的籌備工作已進入最後階段，預計於五月正式開業。新店將以品牌的皇牌產品「振興牛丸」為核心，推出多款創新麵食及小食，讓顧客終於能即場品嚐到熱騰騰的牛丸，而非只能購買急凍產品回家烹煮。

品牌方補充，新店亦希望能滿足遊客的需求。他們觀察到，許多遊客到訪門市時，常因無法即食而感到可惜，因此希望透過麵店，讓他們即場體驗香港的地道美食，並向世界推廣香港飲食文化及我們的牛丸理念。天后店將作為試點，若市場反應理想，未來會考慮在其他地區增設分店。

59年老字號 首次跨足餐飲業

「大埔振興」屹立香港逾59年，致力以鐵棒錘打牛肉的傳統手法打造肉丸，其中，招牌牛丸更是以百分百牛肉製作。品牌亦於大埔、黃大仙及樂富設有零售門市，是次在天后開設的粉麵店，為首次跨足餐飲業。

資料來源：天后大坑有樂＠Facebook、大埔振興