47年老字號糖水店「佳佳甜品」進駐荃灣！年半極速開3間分店 街坊嘆質素下降：點保持水準

佳佳甜品荃灣｜近年不少老字號食店積極擴張版圖。開業逾47年的米芝蓮必比登推薦甜品店「佳佳甜品」，近日將版圖擴展至新界，在荃灣開設第四間分店，亦是品牌在一年半內開設的第三間分店，此舉隨即引起網民熱烈討論，評價好壞參半。

「佳佳甜品」荃灣店開業 老字號糖水店1年半極速開3間分店

招牌石磨芝麻糊/杏仁露/核桃露 街坊嘆質素下降：點保持水準

事緣，有網民在社交平台上分享，「佳佳甜品」位於荃灣沙咀道的分店於近日正式開業，店舖正對荃新天地，地理位置方便。該店的招牌糖水如石磨芝麻糊、杏仁露、核桃露、番薯糖水等依然是餐牌上的主打。有前往光顧的網民表示，新店的味道「同佐敦總店差唔多，好食」、「工夫錢、真材實料」、「呢啲出名店舖原始店一定好食啲」，並且不覺得份量「細碗」。

然而，新店開業的消息亦引來不少負面評價。有網民認為現時的出品「已經唔係以前嘅佢哋，得個名」，更有留言稱「而家嘅佳佳超難食，又細碗」、「外賣又細兜又難食」、「又加價味道又差咗」、「越來越差，仲開咁多分店，點保持水準呀」，認為品質大不如前。

47年老字號糖水店 周潤發也愛吃

「佳佳甜品」自1979年創立，主打多款傳統中式糖水，以親民的價格和高質素的出品聞名，是不少人心中的糖水首選，亦是人氣影星周潤發的愛店。該店多次獲得「米芝蓮街頭小食推介」及「香港必比登推薦」，更於2024年11月首次開設分店，選址旺角，其後再進駐銅鑼灣，荃灣分店為第四間分店。

佳佳甜品

地址：荃灣沙咀道209號

營業時間：12pm-12:30am

資料來源：荃灣人