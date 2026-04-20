西灣河太安樓宵夜名物「沙嗲佬」預告6月結業！馳名炭火串燒、沙嗲醬或成絕響 網民嘆：咁多人排隊都做唔住

素有港島「美食天堂」之稱的西灣河太安樓，是不少港人心中的掃街勝地。屹立太安樓逾二十載、以炭火串燒及秘製沙嗲醬聞名的人氣小食店「沙嗲佬」，昨日（19日）突然傳出結業消息，指因租約期滿將營業至本年6月。

西灣河太安樓人龍店「沙嗲佬」預告6月結業！馳名炭火串燒、沙嗲醬或成絕響

昨日（19日），有網民在「筲箕灣西灣河關注組」中發帖，指位於太安樓地下的人氣店「沙嗲佬」正式貼出公告公布結業消息，並配文解釋因租約期滿，將在今年6月劃上句號。

「沙嗲佬」屹立太安樓二十多年，是區內最具代表性的小食店之一。小店最大的特色在於堅持使用傳統炭火方式燒烤串燒，使肉串帶有獨特的煙燻風味。此外，串燒的靈魂「沙嗲醬」據稱沿用印尼華僑前店主的配方，每日新鮮炒製，口感濃郁且充滿花生香氣，特別適合香港人的口味。随著「沙嗲佬」的結業，這份獨特的炭燒風味也即將成為絕響。

網民對結業消息感驚訝：咁多人排隊都做唔住

結業消息傳出後，不少網民對老店突如其來的離去感到惋惜，留言指「咁多人排隊都做唔住」、「呢間都好多人食」、「萬般不捨，沙嗲佬又要結業啦」。

然而，留言區亦湧現大量關於食物品質的討論，有顧客直言「其實俾咗幾次機會，真係唔好食，浪費咗幾十年個朵」，認為味道今非昔比，懷念由創辦人主理時的味道。同時，有網民觀察到「事實上呢間而家靜咗好多，成日經過也冇人排隊」，認為生意已大不如前，猜測是手藝失傳導致顧客流失。

資料來源：筲箕灣西灣河關注組