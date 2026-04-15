連鎖街坊價馬拉菜「峇峇娘惹」全線結業！高峰期擁5舖 港產餐飲集團姊妹店麻酸樂去年全執

近年本港飲食業經營困難，結業潮持續。高峰期在香港有5間分店的連鎖馬來西亞菜餐廳「峇峇娘惹」，其位於天水圍的最後一間分店，亦於近日結業，意味著該品牌在港所有店舖全線結業。而餐廳所屬的餐飲集團倩碧控股的姊妹店「麻酸樂」亦早於去年全線結業，現集團版圖僅剩一店。

峇峇娘惹全線結業！平價馬來西亞菜天水圍最後分店

位於天水圍T Town的馬來西亞菜餐廳「峇峇娘惹」早前於社交平台發文，宣布因租約期滿結業消息。餐廳在文中表示：「我們位於天水圍的峇峇娘惹將於2026年4月12日正式結束營業」，並「衷心感謝多年來各位顧客的支持和愛戴…每一位顧客，每一次用餐，都是我們最珍貴的回憶」。

根據「峇峇娘惹」所描述，餐廳雖然結束營業，但仍邀請顧客前往同集團位於九龍灣淘大花園的姊妹餐廳「555 Thai Fusion」，並指該店亦加入了部分娘惹元素，希望能延續顧客的味蕾體驗。

港產飲食集團母公司 全港僅剩1店

據峇峇娘惹的官方專頁顯示，餐廳於2018年開業，主打地道馬來西亞茶室美食，如蝦球滲滲叻沙、豬肋排星洲胡椒肉骨茶、咖央鮮油多士等，憑藉其獨特的南洋風味，近年在港掀起馬拉菜熱潮，而且價錢實惠，一度擴充至5間分店，深受食客及街坊歡迎。

峇峇娘惹的母公司倩碧控股（8367）是港產餐飲集團，早年以米線專門店麻酸樂及嫲孫樂發迹，高峰期時坐擁10多個品牌，例如泰巷、峇峇娘惹、555 Thai Fusion等，惟相繼結業，當中麻酸樂及嫲孫樂更於去年全線結業。加上峇峇娘惹退場後，集團目前僅剩位於九龍灣淘大商場的泰國菜餐廳「555 Thai Fusion」，而這品牌位於馬鞍山的分店於去年10月亦已結業。

資料來源︰峇峇娘惹