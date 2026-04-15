手工點心老店「金輝」結業！屹立灣仔20多年 太子女呻被業主1舉動翹起「有啲手藝失傳就真係冇」

手工點心｜金輝點心茶餐廳｜本港不少滿載集體回憶的傳統老店，近年相繼迎來結業潮。一間在灣仔春園街經營逾二十載的傳統點心餐廳，近日驚傳即將光榮結業，大批網民紛紛表達不捨，慨嘆「呢種先係香港特色」。

​​​​​​灣仔金輝點心茶餐廳結業 傳統點心「養活一家人」

金輝點心茶餐廳位於春園街，屹立灣仔二十多年。近日老闆的女兒在社交平台撰長文分享，其父親經營的點心餐廳「養活咗我哋一家人」，一直堅持「每日清晨返舖頭整點心」，提供「全人手製香港傳統點心」。然而，她指出「由於依家香港經濟狀況真係太差」，加上「對面同周圍都開咗好多新式嘅茶餐廳」，競爭激烈，家人在苦撐多時後，最終決定結業。

不忍父親心血被浪費 業主「反口」另租他人

老闆女兒表示，父親為人一向低調，「唔鍾意大肆宣揚」，但她不忍父親最後的心血被浪費，故決定「偷偷地幫佢宣傳吓」，希望大家經過能前來支持。根據事主的描述，餐廳周邊競爭極大，「一山還有一山高」，既然父親已選擇退休，家人亦表示尊重其決定。

帖文發出後引起巨大迴響，事主隨後補充，事件的轉捩點在於業主。她澄清，家人原已與業主就減租達成共識並準備續約，未料「突然間反口租咗俾第二個」，導致即使現時生意好轉亦無法留下。對於為何不接手經營，她解釋：「爸爸以前係龍門大廚，我哋好難做得返一樣嘅味道」，故在父親決定退休後，選擇順其自然結束營業。

網民惋惜「呢間係我至愛嚟」

該告別帖文觸動了無數網民，許多人留言表達惋惜，不少街坊及舊食客表示「真係陪咗同幫襯好多年」、「呢間係我至愛嚟」，稱讚店家「媽媽好好人」，並祝福老闆一家「好好享受退休生活」。亦有網民慨嘆，許多傳統手藝正逐漸消失，「你哋呢種先係香港特色」、「留住美好回憶，下一個時代已到」，事主亦黯然回應：「有啲手藝失傳就真係冇㗎啦」。

帖文的影響力迅速發酵，吸引了大量市民專程前往光顧，希望能把握最後機會品嚐這份傳統滋味。事主表示，為答謝支持，餐廳的營業時間會「延遲至10點」，晚上亦會繼續提供點心。

金輝點心茶餐廳

地址：灣仔春園街10號永興樓地舖

電話：28911536

資料來源：krystal.27__＠Threads