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山頂纜車138年長者優惠套票！$90包來回車票連凌霄閣摩天台入場 盡覽維港無敵靚景

生活百科
更新時間：17:43 2026-05-26 HKT
發佈時間：17:43 2026-05-26 HKT

山頂纜車長者優惠｜香港山頂纜車作為擁有過百年歷史的經典交通工具，一直深受本地市民及全球旅客歡迎，更是飽覽維多利亞港璀璨景致的必到景點。適逢138周年慶典，山頂纜車推出震撼限時快閃優惠，長者現只需$90即可享有來回車票及凌霄閣摩天台428入場，絕對是帶領長輩輕鬆遊覽香港美景的最佳時機！

山頂纜車長者優惠套票 來回車票連凌霄閣摩天台入場$90

山頂纜車長者優惠套票 來回車票連凌霄閣摩天台入場$90
山頂纜車長者優惠套票 來回車票連凌霄閣摩天台入場$90

山頂纜車138周年套票優惠

太平山頂是香港最具代表性的地標之一，而乘搭山頂纜車更是極具象徵意義的體驗。即日起至6月5日，只要透過山頂纜車官方網站進行網上購票，或透過官方微信小程序「香港山頂纜車 ThePeakTram」購買，即可享有限時138周年優惠，小童及長者來回車票連凌霄閣摩天台428單次入場票僅需$90，而成人套票亦只需$138。

現時運行的第六代山頂纜車車廂寬敞舒適，並設有特大觀景玻璃窗，沿途能欣賞半山翠綠林木與繁華都市，非常適合一家大細乘坐。抵達山頂後，更可憑套票登上香港最高360度觀景台——凌霄閣摩天台428。無論是日間的藍天白雲、遼闊海景，還是夜幕低垂時的萬家燈火及著名維港夜景，都能一覽無遺。

山頂纜車138周年快閃優惠

  • 發售日期：2026年5月30日至6月5日
  • 到訪日期：2026年5月30日至6月29日
  • 限時優惠：成人 $138；小童及長者 $90
  • 套票內容：山頂纜車優惠套票（包括山頂纜車來回車票及凌霄閣摩天台 428 單次入場票）
  • 購票平台：山頂纜車官方網站；官方微信小程序「香港山頂纜車 ThePeakTram」。

同場加映：元朗信芯園逾3萬呎向日葵花海最後盛放？面臨收地踏入倒數階段 網民：要好好珍惜香港美景

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