長者手機Plan優惠｜3香港「健悠三地」5G月費計劃：$128起包中港澳上網/送跨境車票/免費體檢

對於一眾長者來說，退休後能夠時常北上探親、飲茶直購，絕對是生活的一大樂趣。明白到長者對跨境通訊和保健的實際需要，電訊品牌 3 香港及 3SUPREME 最近帶來了好消息，特別為長者推出名為「健悠三地」的 5G 月費計劃。計劃由$128起，不但價錢親民，更貼心地送出大灣區過境巴士車票、免費身體檢查和智能手錶等實用禮物。

3香港長者手機Plan｜$128起「健悠三地」5G月費計劃包內地上網通話＋慳埋交通醫療費

3香港推出的「健悠三地」計劃，6 歲或以上長者即可申請。即使是選擇最基本、每月只需 $128 的計劃，已經包含了內地、香港、澳門三地上網數據，更免費提供「內地副號」

現在很多長者平日都會北上走走，但申請電話卡和乘車往往是一筆負擔。3香港這次推出的「健悠三地」計劃，只要是 60 歲或以上的長者便可申請。即使是選擇最基本、每月只需 $128 的計劃，已經包含了內地、香港、澳門三地共用的上網數據，更會免費提供一個「內地副號」，讓老友記在內地使用手機應用程式時更加暢通無阻。此外，計劃更會送出深圳洗牙兩折優惠，以及每月最少一張的免費大灣區跨境巴士車票，實實在在地幫基層家庭慳下交通和醫療開支。

關注銀髮族健康！送體檢、智能手環及防騙服務

$238 或以上的月費計劃更會每年贈送免費的精選或詳細身體健康檢查。值

長者的健康與安全同樣重要。計劃特別準備了華為智能手環（Huawei Band 11）或智能手錶（Huawei GT6）作為免費禮物，讓長者可以隨時量度心跳和步數，掌握自己的身體狀況。

除了通訊方便，長者的健康與安全同樣重要。計劃特別準備了華為智能手環（Huawei Band 11）或智能手錶（Huawei GT6）作為免費禮物，讓長者可以隨時量度心跳和步數，掌握自己的身體狀況。

如果您希望有更全面的醫療保障，可以考慮 $238 或以上的月費計劃。這些計劃除了包含更多上網數據，更會每年贈送免費的精選或詳細身體健康檢查。值得一提的是，這些升級計劃還包含了「防騙王」服務，幫助長者阻截詐騙電話，好好保護大家的血汗錢。

與老伴共享：雙卡計劃禮物雙倍上

如果老友記想和老伴或者家人一起轉用新台，計劃中的 $408 或 $528 級別就最適合不過。這兩個級別會提供兩張電話卡（一張主卡、一張副卡），讓兩人共享 50GB 數據。最吸引的是，包括免費體檢、跨境巴士車票及智能手錶在內的豐富禮物，通通都會雙倍送上，總價值最高可達 $28,000，讓兩老都能享受到這份關懷。

「健悠三地」5G月費計劃通用優惠及條款

「健悠三地」5G月費計劃通用優惠：

本地通話分鐘： 3,000 分鐘

漫遊通話分鐘 (內地及澳門)： 50 分鐘

內地副號： 免費

行政費： 豁免

合約期： 24 個月

額外禮遇： 兩折無痛洗牙 (深圳) (原價 500 人民幣)

$128 月費計劃

三地數據： 20GB

SIM 卡： 1 張主卡

免費跨境巴士票： 24 張 (價值高達 $7,200)

免費禮品： Huawei Band 11 一隻 (價值 $288)

$238 月費計劃

三地數據： 50GB

免費增值服務： 包括任用串流影片及社交數據組合及防騙王

SIM 卡： 1 張主卡

免費體檢： 精選體檢服務 2 次 (價值 $2,120)（免費體檢由第三方以電子優惠券形式提供）

免費跨境巴士票： 24 張 (價值高達 $7,200) （只適用於指定時段及路線）

免費禮品： Huawei Band 11 一隻 (價值 $288)

$288 月費計劃

三地數據： 50GB

免費增值服務： 包括任用串流影片及社交數據組合及防騙王

SIM 卡： 1 張主卡

免費體檢： 至尊體檢服務 2 次 (價值 $5,500) （免費體檢由第三方以電子優惠券形式提供）

免費跨境巴士票： 24 張 (價值高達 $7,200) （只適用於指定時段及路線）

免費禮品： Huawei GT6 一隻 (價值 $1,699)

$408 月費計劃

三地數據： 50GB

免費增值服務： 包括任用串流影片及社交數據組合及防騙王

SIM 卡： 1 張主卡 + 一張副卡

免費體檢： 精選體檢服務 4 次 (價值 $4,240)（免費體檢由第三方以電子優惠券形式提供）

免費跨境巴士票： 48 張 (價值高達 $14,400) （只適用於指定時段及路線）

免費禮品： Huawei Band 11 兩隻 (價值 $576)

$528 月費計劃

三地數據： 50GB

免費增值服務： 包括任用串流影片及社交數據組合及防騙王

SIM 卡： 1 張主卡 + 一張副卡

免費體檢： 至尊體檢服務 4 次 (價值 $11,000) （免費體檢由第三方以電子優惠券形式提供）

免費跨境巴士票： 48 張 (價值高達 $14,400) （只適用於指定時段及路線）

免費禮品： Huawei GT6 兩隻 (價值 $3,398)

備註:

免費體檢由第三方以電子優惠券形式提供。

只適用於指定時段及路線。

資料來源：3香港

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