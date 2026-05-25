Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長者手機Plan優惠｜3香港「健悠三地」5G月費計劃：$128起包中港澳上網/送跨境車票/免費體檢

生活百科
更新時間：15:18 2026-05-25 HKT
發佈時間：15:18 2026-05-25 HKT

對於一眾長者來說，退休後能夠時常北上探親、飲茶直購，絕對是生活的一大樂趣。明白到長者對跨境通訊和保健的實際需要，電訊品牌 3 香港及 3SUPREME 最近帶來了好消息，特別為長者推出名為「健悠三地」的 5G 月費計劃。計劃由$128起，不但價錢親民，更貼心地送出大灣區過境巴士車票、免費身體檢查和智能手錶等實用禮物。 

3香港長者手機Plan｜$128起「健悠三地」5G月費計劃包內地上網通話＋慳埋交通醫療費

3香港推出的「健悠三地」計劃，6 歲或以上長者即可申請。即使是選擇最基本、每月只需 $128 的計劃，已經包含了內地、香港、澳門三地上網數據，更免費提供「內地副號」
3香港推出的「健悠三地」計劃，6 歲或以上長者即可申請。即使是選擇最基本、每月只需 $128 的計劃，已經包含了內地、香港、澳門三地上網數據，更免費提供「內地副號」

現在很多長者平日都會北上走走，但申請電話卡和乘車往往是一筆負擔。3香港這次推出的「健悠三地」計劃，只要是 60 歲或以上的長者便可申請。即使是選擇最基本、每月只需 $128 的計劃，已經包含了內地、香港、澳門三地共用的上網數據，更會免費提供一個「內地副號」，讓老友記在內地使用手機應用程式時更加暢通無阻。此外，計劃更會送出深圳洗牙兩折優惠，以及每月最少一張的免費大灣區跨境巴士車票，實實在在地幫基層家庭慳下交通和醫療開支。

關注銀髮族健康！送體檢、智能手環及防騙服務

$238 或以上的月費計劃更會每年贈送免費的精選或詳細身體健康檢查。值
$238 或以上的月費計劃更會每年贈送免費的精選或詳細身體健康檢查。值
長者的健康與安全同樣重要。計劃特別準備了華為智能手環（Huawei Band 11）或智能手錶（Huawei GT6）作為免費禮物，讓長者可以隨時量度心跳和步數，掌握自己的身體狀況。
長者的健康與安全同樣重要。計劃特別準備了華為智能手環（Huawei Band 11）或智能手錶（Huawei GT6）作為免費禮物，讓長者可以隨時量度心跳和步數，掌握自己的身體狀況。

除了通訊方便，長者的健康與安全同樣重要。計劃特別準備了華為智能手環（Huawei Band 11）或智能手錶（Huawei GT6）作為免費禮物，讓長者可以隨時量度心跳和步數，掌握自己的身體狀況。

如果您希望有更全面的醫療保障，可以考慮 $238 或以上的月費計劃。這些計劃除了包含更多上網數據，更會每年贈送免費的精選或詳細身體健康檢查。值得一提的是，這些升級計劃還包含了「防騙王」服務，幫助長者阻截詐騙電話，好好保護大家的血汗錢。

與老伴共享：雙卡計劃禮物雙倍上

如果老友記想和老伴或者家人一起轉用新台，計劃中的 $408 或 $528 級別就最適合不過。這兩個級別會提供兩張電話卡（一張主卡、一張副卡），讓兩人共享 50GB 數據。最吸引的是，包括免費體檢、跨境巴士車票及智能手錶在內的豐富禮物，通通都會雙倍送上，總價值最高可達 $28,000，讓兩老都能享受到這份關懷。

「健悠三地」5G月費計劃通用優惠及條款
「健悠三地」5G月費計劃通用優惠及條款

「健悠三地」5G月費計劃通用優惠：

  • 本地通話分鐘： 3,000 分鐘
  • 漫遊通話分鐘 (內地及澳門)： 50 分鐘
  • 內地副號： 免費
  • 行政費： 豁免
  • 合約期： 24 個月
  • 額外禮遇： 兩折無痛洗牙 (深圳) (原價 500 人民幣)

$128 月費計劃

  • 三地數據： 20GB
  • SIM 卡： 1 張主卡
  • 免費跨境巴士票： 24 張 (價值高達 $7,200)
  • 免費禮品： Huawei Band 11 一隻 (價值 $288)

$238 月費計劃

  • 三地數據： 50GB
  • 免費增值服務： 包括任用串流影片及社交數據組合及防騙王
  • SIM 卡： 1 張主卡
  • 免費體檢： 精選體檢服務 2 次 (價值 $2,120)（免費體檢由第三方以電子優惠券形式提供）
  • 免費跨境巴士票： 24 張 (價值高達 $7,200) （只適用於指定時段及路線）
  • 免費禮品： Huawei Band 11 一隻 (價值 $288)

$288 月費計劃

  • 三地數據： 50GB
  • 免費增值服務： 包括任用串流影片及社交數據組合及防騙王
  • SIM 卡： 1 張主卡
  • 免費體檢： 至尊體檢服務 2 次 (價值 $5,500) （免費體檢由第三方以電子優惠券形式提供）
  • 免費跨境巴士票： 24 張 (價值高達 $7,200)  （只適用於指定時段及路線）
  • 免費禮品： Huawei GT6 一隻 (價值 $1,699)

$408 月費計劃

  • 三地數據： 50GB
  • 免費增值服務： 包括任用串流影片及社交數據組合及防騙王
  • SIM 卡： 1 張主卡 + 一張副卡
  • 免費體檢： 精選體檢服務 4 次 (價值 $4,240)（免費體檢由第三方以電子優惠券形式提供）
  • 免費跨境巴士票： 48 張 (價值高達 $14,400)  （只適用於指定時段及路線）
  • 免費禮品： Huawei Band 11 兩隻 (價值 $576)

$528 月費計劃

  • 三地數據： 50GB
  • 免費增值服務： 包括任用串流影片及社交數據組合及防騙王
  • SIM 卡： 1 張主卡 + 一張副卡
  • 免費體檢： 至尊體檢服務 4 次 (價值 $11,000) （免費體檢由第三方以電子優惠券形式提供）
  • 免費跨境巴士票： 48 張 (價值高達 $14,400) （只適用於指定時段及路線）
  • 免費禮品： Huawei GT6 兩隻 (價值 $3,398)

備註:

  • 免費體檢由第三方以電子優惠券形式提供。
  • 只適用於指定時段及路線。

資料來源：3香港

延伸閱讀：長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
迪卡儂新出$299防水鞋爆紅！港人大雨實測列3優點「近排最滿意產品」 網民：夏天要有！
迪卡儂新出$249防水鞋爆紅！港人大雨實測列3優點「近排最滿意產品」 網民：夏天要有！
時尚購物
2026-05-24 11:00 HKT
朱玲玲罕穿緊身便服出巡佛山市集  盡展豐胸盛臀減齡20歲  丈夫羅康瑞一舉動極寵妻
朱玲玲罕穿緊身便服出巡佛山市集  盡展豐胸盛臀減齡20歲  丈夫羅康瑞一舉動極寵妻
影視圈
1小時前
吳婉芳公開次子胡智同豪門婚禮高清相 新抱Kristy氣質出眾 名車彰顯家族地位 花海盡展奢華感
吳婉芳公開次子胡智同豪門婚禮高清相 新抱Kristy氣質出眾 名車彰顯家族地位 花海盡展奢華感
影視圈
17小時前
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
神舟二十三號︱黎家盈祖籍順德 胞姊談逸事：父親從小教她們唱國歌
神舟二十三號︱黎家盈祖籍順德 胞姊談逸事：父親從小教她們唱國歌
即時中國
4小時前
大媽疑沙田商場內十萬火急剪腳甲 大陣仗除鞋除襪彎腰戙髀 網民視覺震撼：以為佢直播緊｜Juicy叮
大媽疑沙田商場內十萬火急剪腳甲 大陣仗除鞋除襪彎腰戙髀 網民視覺震撼：以為佢直播緊｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
李嘉欣真空大露背現身胡智同豪門婚宴 超高衩驚險設計側身疑走光 與許晉亨甜賀吳婉芳娶新抱
李嘉欣真空大露背現身胡智同豪門婚宴 超高衩驚險設計側身疑走光 與許晉亨甜賀吳婉芳娶新抱
影視圈
21小時前
九巴撞工程車後，有人跑走兩條行車線逃命，驚險萬分。fb 車cam L（香港群組）
00:34
有片│青葵公路巴士直撞工程車24人受傷 有人跑走2條行車線上路壆逃命
突發
1小時前
神舟二十三號乘組順利進駐天宮「太空會師」，與神二十一乘組拍「全家福」。新華社
01:09
神舟二十三號｜乘組順利進駐天宮「太空會師」 與神二十一乘組拍「全家福」
即時中國
10小時前