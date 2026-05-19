永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票

往返中港澳的交通工具選擇眾多，其中跨境直通巴因點對點的便利性而備受旅客青睞。永東巴士的路線網絡覆蓋廣泛，包括香港來往澳門、廣州、深圳、珠海長隆系列、花都融創，甚至是近期的熱門地標深圳華發冰雪等多個大灣區休閒目的地。近日，永東巴士更推出低至半價的現金券快閃優惠，再加碼送按摩套票，絕對是週末放鬆身心、享受高性價比旅程的最佳選擇！

永東跨境直通巴限時半價！$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海

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明日10時起，顧客只需在指定平台輸入優惠碼，即可以震撼價$28購入價值$50的車費現金券，折扣高達56折；若計劃進行長途行程或多人同行，面值$100的現金兌換券亦只需$50，真正實現半價乘車，讓跨境旅程變得更加經濟實惠。

跨境直通巴加碼送按摩套票

北上玩樂除了品嚐地道美食與購物，當然少不了受歡迎的水療按摩體驗。為了讓旅客擁有更舒適的全方位旅程，本次推廣特別涵蓋了著名連鎖品牌「鶴祥宮」的按摩套票。鶴祥宮在深圳、東莞、中山、珠海及廣州等多個城市均設有指定分店，環境雅致舒適，地理位置便利。

此獨家加碼套票包含由三星級專業按摩師主理的60分鐘肩頸精油芳療，芳香精油配合專業手法，能有效深層舒緩肌肉繃緊，徹底消除都市人平日積累的壓力與舟車勞頓的疲憊。

跨境直通巴「永東巴士」優惠詳情