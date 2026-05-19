永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
發佈時間：17:45 2026-05-19 HKT
往返中港澳的交通工具選擇眾多，其中跨境直通巴因點對點的便利性而備受旅客青睞。永東巴士的路線網絡覆蓋廣泛，包括香港來往澳門、廣州、深圳、珠海長隆系列、花都融創，甚至是近期的熱門地標深圳華發冰雪等多個大灣區休閒目的地。近日，永東巴士更推出低至半價的現金券快閃優惠，再加碼送按摩套票，絕對是週末放鬆身心、享受高性價比旅程的最佳選擇！
永東跨境直通巴限時半價！$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海
明日10時起，顧客只需在指定平台輸入優惠碼，即可以震撼價$28購入價值$50的車費現金券，折扣高達56折；若計劃進行長途行程或多人同行，面值$100的現金兌換券亦只需$50，真正實現半價乘車，讓跨境旅程變得更加經濟實惠。
跨境直通巴加碼送按摩套票
北上玩樂除了品嚐地道美食與購物，當然少不了受歡迎的水療按摩體驗。為了讓旅客擁有更舒適的全方位旅程，本次推廣特別涵蓋了著名連鎖品牌「鶴祥宮」的按摩套票。鶴祥宮在深圳、東莞、中山、珠海及廣州等多個城市均設有指定分店，環境雅致舒適，地理位置便利。
此獨家加碼套票包含由三星級專業按摩師主理的60分鐘肩頸精油芳療，芳香精油配合專業手法，能有效深層舒緩肌肉繃緊，徹底消除都市人平日積累的壓力與舟車勞頓的疲憊。
跨境直通巴「永東巴士」優惠詳情
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開搶時間：2026年5月20日 上午 10:00 起
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預訂日期：2026年5月20日 10:00 至 2026年5月26日 23:59
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使用期限：即日起至 2026年9月29日
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預訂網站：>>按此<<
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優惠一：永東巴士車費現金券
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$50 永東巴士現金兌換券：特價 $28（預訂時需輸入優惠碼【MAY20WT50】）
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$100 永東巴士現金兌換券：特價 $50（預訂時需輸入優惠碼【MAY20WT100】）
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優惠二：獨家加碼按摩套票
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鶴祥宮3星按摩師肩頸精油芳療60分鐘 ＋ $50 永東巴士現金券：只需 $128 / 位
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鶴祥宮3星按摩師肩頸精油芳療60分鐘 ＋ $100 永東巴士現金券：只需 $155 / 位
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適用範圍：
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巴士路線：香港來往澳門、廣州、清遠、珠海長隆系列、花都融創、深圳華發冰雪、大灣區各線路。
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按摩分店：鶴祥宮（深圳、東莞、中山、珠海、廣州之指定分店）。
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