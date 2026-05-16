港人夫婦移居深圳黃貝嶺 慳錢用直通巴分4次「螞蟻搬家」！分享2原因選擇月租¥7,500 Service Apartment

近年，愈來愈多港人考慮移居生活成本相對較低的地區。一對香港夫婦在經過多地比較後，最終選擇深圳作為他們移居生活的第一站，更在社交平台上記錄了從香港搬家到深圳的經歷，以及入住服務式公寓的體驗，「螞蟻搬家」的過程引起了不少網民的關注。

移居深圳黃貝嶺！港人夫婦入住月租¥7,500 Service Apartment

YouTube頻道「AyuChannel」於4月24日上傳了一段有關兩夫婦移居到深圳的影片，他們在片中表示，在考慮過香港、馬來西亞、泰國等多個地點後，因應語言、生活文化、食物及氣候等因素，最終選定居深圳。最初，他們通過地產經紀看樓，但在偶然機會下看到一間位於黃貝嶺的服務式公寓介紹，實地考察後便一拍即合。

跨境搬遷限制多 「螞蟻搬家」四度往返

由於是次為跨境搬遷，Ayu夫婦決定盡量「斷捨離」，將部分狀況良好的舊物捐贈。然而，他們很快發現，原來跨境搬家並不能連人帶行李一車直達深圳，法例要求過關時旅客需自行攜帶行李。這個限制令他們放棄了一次性搬運的想法，轉而採用「螞蟻搬家」的方式，分批將行李運往新居。

他們從佐敦乘坐過境巴士至皇崗口岸，過關後再轉乘網約車，過程順利且車費合共僅$500多，共往返了四次，才將大部分家當搬妥，正式入住。此外，他們特別提及公寓方面提供臨時倉儲服務，讓住客可以預先存放物品。

服務式公寓設備齊全：只要帶著行李就能直接入住

入住後，Ayu夫婦對新居的設施感到非常滿意。公寓不僅提供齊全的家電，如電磁爐、微波爐及洗衣連烘衣機，「完全不用煩惱，只要帶著行李就能直接入住」，更有一星期一次的房間清潔服務。他們亦分享了初到深圳的生活體驗，例如需要申辦中國內地電話號碼才能使用外賣服務，並稱讚外賣「價廉物美，服務效率極高」。

公寓位置優越 鄰近三大口岸

翻查資料，Ayu夫婦入住的「單間豪華公寓」房型，面積約288平方呎，基礎月租為¥7,500，已包含管理費、網絡及健身房使用權等。另一種則是全包方案，¥9,200的月租在基礎服務之上，額外提供每週兩次的客房清潔及每月¥500的能源費津貼。

該公寓的地理位置亦相當優越，不但鄰近羅湖、文錦渡和蓮塘三大口岸，周邊更是購物中心及東門老街等熱門商圈。交通方面，公寓步行至地鐵2、5、8號線僅需約3分鐘，無論是日常通勤還是外出消遣都非常便捷。

網民羨慕：為自己而活，是一種值得嚮往的選擇

該影片發布後，在網上引起廣泛共鳴，不少網民對事主夫婦的決定表示支持和羨慕。許多留言指出，他們的生活方式正好反映了對高性價比和優質生活環境的追求。有網民分享自身經驗，表示其父母移居深圳龍華後「非常滿意，已經返唔到轉頭」。

此外，討論也延伸至深圳以外的大灣區城市。有留言提到，除了深圳，珠海、中山、惠州等地亦因其極具吸引力的房價和便利的交通，成為港人退休養老的熱門選擇。更多網民則是被事主「斷捨離」的勇氣和「旅居」的生活態度所觸動，感嘆能夠放下一切，「為自己而活，是一種值得嚮往的選擇」。

影片採權：AyuChannel