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深圳交警嚴查乘客佩戴安全帶 港人見證大巴乘客即場收罰單 違規最高罰¥500？

旅遊
更新時間：09:30 2026-05-01 HKT
發佈時間：09:30 2026-05-01 HKT

港人北上消費或短途旅遊已成週末常態，但一項容易被忽略的交通規則，正令不少旅客大失預算。近日，深圳交通部門嚴格執行新法規，要求車輛後座乘客也必須佩戴安全帶，並在多個口岸及市區進行突擊檢查，有香港網民在深圳乘搭巴士時，因未遵守規定，而被執法人員當場截查，相關經歷引發廣泛討論，提醒北上港人需多加注意。

深圳交警嚴查乘客佩戴安全帶? 港人見證違規者疑即場收罰單

早前，有香港網民在Facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」中發帖，分享在深圳乘搭專線巴士時，遇到當地警方攔截檢查，並有多名乘客被要求下車，最終每人收到一張類似「泊車罰單」的通知後才獲准返回車上，令他不禁產生「現在國內人落深圳仍然要簽證嗎？」的疑問。

網民親歷深圳旅遊巴士、的士被攔截收罰單

帖文發出後，不少網民留言指出，很可能是車上乘客沒有佩戴安全帶，而遭交警開罰，並提醒「依家查得好緊」、「坐直通巴經港珠澳回内地都有人查」，日後在深圳乘車時，必須佩戴安全帶，避免被觸法。

此外，《星島頭條》記者亦在小紅書發現，有網民分享類似遭遇。她憶述與男友在深圳搭的士時，因後排沒有佩戴安全帶而被交警攔停登記，首次違規會先作口頭勸告，但若再犯則可能面臨¥500的罰款。

然而，並非所有個案都僥倖只是口頭警告了事。有網民亦反映，自己從廣州乘坐旅遊巴士到深圳時，有乘客就因未妥善佩戴安全帶，遭執法人員當場罰款人民幣200元。另有網民表示，在深圳萬象城附近搭乘網約車時，也因後座沒有佩戴安全帶而被截查，並被即時記錄個人資料及發出處罰通知書。

車廂張貼告示 提醒乘客佩戴安全帶

事實上，為配合當局的執法行動，現時深圳許多網約車、旅遊巴士等載客車輛，均已在車廂內的顯眼位置，如前座椅背後方，張貼或懸掛「後排請佩戴好安全帶，違者罰款」的告示，明確提醒乘客必須遵守相關規定。

於深圳未佩戴安全帶最高罰款¥500 當局：司機有責任提醒

為提升道路安全，深圳交警部門於去年發布官方公告，強調「安全帶=生命帶」的重要性。當局正強力推行新措施，將對大型車輛實施逢車必查，嚴格檢查乘客是否全程佩戴安全帶，以及司機有否盡到提醒的義務。

根據《深圳經濟特區道路交通安全違規處罰條例》，在高速公路或城市快速路上，無論是駕駛人還是乘客（包括後排座位），一旦被發現未佩戴安全帶，將面臨每人¥500的罰款；若在普通道路上違規，罰款則為每人¥200。

資料來源：深圳大灣區好去處開心share、小紅書、深圳交警

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