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五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am

旅遊
更新時間：10:00 2026-04-30 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-30 HKT

五一勞動節北上｜口岸人流官方預測｜5月1日長假期將至，預計將有大量市民經各陸路口岸北上。為協助旅客規劃行程，深圳市口岸辦公室 昨日（29日）發布了官方人流預測，有助避開人流高峰。另外深圳港鐵亦宣佈於假期期間，調整服務時間，北上交通更多選擇。

深圳8大口岸長假期人流預測 羅湖/福田最繁忙 

根據官方預測，本次五一長假羅湖口岸的日均出入境人次將高達23萬。 （資料圖片）
根據官方預測，本次五一長假羅湖口岸的日均出入境人次將高達23萬。 （資料圖片）

根據官方預測，本次五一長假的日均出入境人次，羅湖口岸將高達23萬、福田口岸萬、深圳灣口岸18萬。蓮塘口岸相對日均人次較少，預測約10萬。官方估計，人潮將集中在特定時段。為確保行程順暢，建議旅客留意並盡量避開以下出境（北上）高峰時段：

  • 節前晚間：預計 4月30日（星期二）的18:00至21:00 將迎來第一波香港居民北上的客流高峰。

  • 長假首日5月1日（星期三） 為整個假期的出境最高峰，預計 上午8:00至中午，以及 下午至晚間 時段，各大口岸將持續出現密集人流。

 

以下為各主要口岸於假期期間的出境（往深圳）高峰時段預測：

口岸 開放時間 出入境方向 預計客流高峰時段 預計客流高峰日期
羅湖口岸 6:30至24:00 入境深圳

8:00至15:00

16:00至20:00

 4月30日至5月2日
出境

8:00至12:00

16:00至23:00

 5月3日至5月5日
皇崗口岸 24小時通關 入境深圳

8:30至12:00

22:30至次日2:00

 5月1日至5月3日
出境 22:30至次日2:00 5月5日
深圳灣口岸 6:30至24:00 入境深圳 8:00至13:00 5月1日至5月3日
出境 15:00至21:00 5月4日至5月5日
福田口岸 6:30至22:30 入境深圳

8:00至12:00

15:00至21:00

 5月1日至5月4日
出境

9:00至11:00

18:00至22:00

 5月5日
廣深港高鐵西九龍站口岸 6:30至23:30 入境深圳

8:00至10:00

15:00至17:00

 4月30日至5月3日
出境

9:00至13:00

21:00至22:00

 5月4日至5月5日
蓮塘口岸 7:00至22:00 入境深圳 8:30至13:00 5月1日至5月3日
出境 15:00至21:00 5月4日至5月5日
蛇口郵輪母港 7:00至22:30 入境深圳

8:00至10:00

15:00至17:00

 5月1日至5月3日
出境

9:00至13:00

21:00至22:00

 5月4日至5月5日
深圳機場口岸 24小時通關 入境深圳

5:00至8:00

10:00至13:00

 4月30日至5月3日
出境

10:00至12:00

22:00至24:00

 5月4日至5月5日

資料來源：深圳市人民政府口岸辦公室

 

避開「入境內地」高峰時間 3招暢通通關

為實現高效通關，旅客可考慮以下策略：

  1. 選擇非高峰時段出行：選擇在預測高峰時段以外的時間過關，例如在長假前夕的下午時段，或5月1日口岸開放的清晨時分。

  2. 考慮人流較平穩的口岸：相較於人流高度集中的羅湖、福田及深圳灣口岸，蛇口口岸在假期期間的人流預計相對平穩，可作為備選通關口岸。

  3. 利用實時資訊工具：出發前，旅客可透過香港入境事務處的流動應用程式或香港保安局推出的「口岸通」平台，查閱各口岸實時的估計輪候時間，該資訊約每15分鐘更新一次。

 

深圳港鐵4號／13號線延長服務 出遊更盡興

為配合假期市民及旅客的夜間出行需求，深圳港鐵將調整服務時間。在 4月30日至5月5日期間，連接 福田口岸 的深圳港鐵 4號線 及連接 深圳灣口岸 的 13號線 均有延長服務部分線路的最晚服務時間可至次日凌晨2時後，以便利夜歸乘客。

深圳港鐵 4號線 調整詳情：

日期 福田口岸站 牛湖站 深圳北站 雙方向
4月30日-5月2日 次日00:41 次日00:30 不早於次日01:00
5月3日 23:44 23:30 不早於次日00:00
5月4日-5月5日 次日01:55 次日01:42 不早於次日02:15


深圳港鐵 13號線 調整詳情：

日期 深圳灣口岸站 上屋站
4月30日-5月2日、5月5日 次日00:00 次日00:00

 

資料來源：深圳口岸發布
 

同場加映：五一黃金周北上攻略！3大App+網站實時睇口岸人流 避開羅湖/福田/蓮塘出入境人潮

 

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