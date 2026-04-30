五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
發佈時間：10:00 2026-04-30 HKT
五一勞動節北上｜口岸人流官方預測｜5月1日長假期將至，預計將有大量市民經各陸路口岸北上。為協助旅客規劃行程，深圳市口岸辦公室 昨日（29日）發布了官方人流預測，有助避開人流高峰。另外深圳港鐵亦宣佈於假期期間，調整服務時間，北上交通更多選擇。
深圳8大口岸長假期人流預測 羅湖/福田最繁忙
根據官方預測，本次五一長假的日均出入境人次，羅湖口岸將高達23萬、福田口岸萬、深圳灣口岸18萬。蓮塘口岸相對日均人次較少，預測約10萬。官方估計，人潮將集中在特定時段。為確保行程順暢，建議旅客留意並盡量避開以下出境（北上）高峰時段：
-
節前晚間：預計 4月30日（星期二）的18:00至21:00 將迎來第一波香港居民北上的客流高峰。
-
長假首日：5月1日（星期三） 為整個假期的出境最高峰，預計 上午8:00至中午，以及 下午至晚間 時段，各大口岸將持續出現密集人流。
以下為各主要口岸於假期期間的出境（往深圳）高峰時段預測：
|口岸
|開放時間
|出入境方向
|預計客流高峰時段
|預計客流高峰日期
|羅湖口岸
|6:30至24:00
|入境深圳
|
8:00至15:00
16:00至20:00
|4月30日至5月2日
|出境
|
8:00至12:00
16:00至23:00
|5月3日至5月5日
|皇崗口岸
|24小時通關
|入境深圳
|
8:30至12:00
22:30至次日2:00
|5月1日至5月3日
|出境
|22:30至次日2:00
|5月5日
|深圳灣口岸
|6:30至24:00
|入境深圳
|8:00至13:00
|5月1日至5月3日
|出境
|15:00至21:00
|5月4日至5月5日
|福田口岸
|6:30至22:30
|入境深圳
|
8:00至12:00
15:00至21:00
|5月1日至5月4日
|出境
|
9:00至11:00
18:00至22:00
|5月5日
|廣深港高鐵西九龍站口岸
|6:30至23:30
|入境深圳
|
8:00至10:00
15:00至17:00
|4月30日至5月3日
|出境
|
9:00至13:00
21:00至22:00
|5月4日至5月5日
|蓮塘口岸
|7:00至22:00
|入境深圳
|8:30至13:00
|5月1日至5月3日
|出境
|15:00至21:00
|5月4日至5月5日
|蛇口郵輪母港
|7:00至22:30
|入境深圳
|
8:00至10:00
15:00至17:00
|5月1日至5月3日
|出境
|
9:00至13:00
21:00至22:00
|5月4日至5月5日
|深圳機場口岸
|24小時通關
|入境深圳
|
5:00至8:00
10:00至13:00
|4月30日至5月3日
|出境
|
10:00至12:00
22:00至24:00
|5月4日至5月5日
資料來源：深圳市人民政府口岸辦公室
避開「入境內地」高峰時間 3招暢通通關
為實現高效通關，旅客可考慮以下策略：
-
選擇非高峰時段出行：選擇在預測高峰時段以外的時間過關，例如在長假前夕的下午時段，或5月1日口岸開放的清晨時分。
-
考慮人流較平穩的口岸：相較於人流高度集中的羅湖、福田及深圳灣口岸，蛇口口岸在假期期間的人流預計相對平穩，可作為備選通關口岸。
-
利用實時資訊工具：出發前，旅客可透過香港入境事務處的流動應用程式或香港保安局推出的「口岸通」平台，查閱各口岸實時的估計輪候時間，該資訊約每15分鐘更新一次。
深圳港鐵4號／13號線延長服務 出遊更盡興
為配合假期市民及旅客的夜間出行需求，深圳港鐵將調整服務時間。在 4月30日至5月5日期間，連接 福田口岸 的深圳港鐵 4號線 及連接 深圳灣口岸 的 13號線 均有延長服務，部分線路的最晚服務時間可至次日凌晨2時後，以便利夜歸乘客。
深圳港鐵 4號線 調整詳情：
|日期
|福田口岸站
|牛湖站
|深圳北站 雙方向
|4月30日-5月2日
|次日00:41
|次日00:30
|不早於次日01:00
|5月3日
|23:44
|23:30
|不早於次日00:00
|5月4日-5月5日
|次日01:55
|次日01:42
|不早於次日02:15
深圳港鐵 13號線 調整詳情：
|日期
|深圳灣口岸站
|上屋站
|4月30日-5月2日、5月5日
|次日00:00
|次日00:00
資料來源：深圳口岸發布
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