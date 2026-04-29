五一黃金周北上攻略！3大App+網站實時睇口岸人流 避開羅湖/福田/蓮塘出入境人潮
發佈時間：14:00 2026-04-29 HKT
五一勞動節黃金周將至，相信不少市民已計劃好北上消費或短途旅遊。想玩得更盡興，避開過關人潮是關鍵！本文為您整合三大實時查詢口岸人流的方法，包括香港入境處App、保安局「口岸通」及微信小程序「i口岸」，助您輕鬆掌握羅湖、福田、深圳灣等主要口岸的實時狀況，精明規劃行程，告別排隊煩惱。
五一黃金周深圳口岸人流高峰預警 入境處App/WeChat實時睇出入境人潮
五一長假期是外遊高峰期，想北上深圳消費，又怕在關口「塞車」？其實只要出發前善用官方手機應用程式或微信小程序，便能實時監察各大口岸人流，有效規劃行程，避免在羅湖、深圳灣、蓮塘、福田等熱門關口浪費寶貴的假期。
1. WeChat「i口岸」小程序 實時掌握深圳各大口岸人流
經常使用微信的市民，不妨試用「i口岸」小程序。它不僅提供深圳13個口岸的即時人流數據，涵蓋羅湖、福田、高鐵西九龍站等，其最大賣點是設有「實時直播」功能。
用戶可以直接觀看口岸現場的即時影像，親眼掌握人流車流的真實情況，數據每30秒刷新一次，資訊近乎零時差，助您作出最精準的出行決策。
「i口岸」使用教學：
- 在微信主頁向下拉，或於上方搜尋欄輸入「i口岸」。
- 進入小程序後，在「口岸實況」一欄即可看到各口岸的「暢通」或「緩行」等狀態及預計時間。
- 點選心儀口岸，即可觀看現場通關直播畫面。
2. 入境處手機App 深圳8大陸路口岸人流 每15分鐘刷新一次
要避開過關人潮，最直接的方法就是使用「香港入境事務處」官方手機App。市民在出發前，只需打開App內的「陸路邊境管制站等候時間」功能，即可一覽羅湖、福田（落馬洲）、深圳灣等8大陸路口岸的實時人流情況。
系統資訊每15分鐘更新一次，並以綠、黃、紅三色燈號，清晰顯示口岸的「正常」、「繁忙」或「非常繁忙」狀態，讓旅客對等候時間有更準確的預算。
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顏色
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狀態
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預計等候時間
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綠色
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正常
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一般少於15分鐘
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黃色
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繁忙
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一般少於30分鐘
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紅色
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非常繁忙
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一般30分鐘或以上
香港入境事務處 手機應用程式
- 下載方法︰
- >> App Store <<
- >> Google Play <<
3. 保安局「口岸通」 實時查詢旅客/私家車過關輪候時間
除了手機App，市民亦可瀏覽香港保安局的一站式資訊平台「口岸通」。此網頁專為過境旅客而設，能實時查詢各陸路口岸的旅客及私家車過關輪候時間。對於自駕北上的市民來說，這裡提供的資訊尤其有用，能助您選擇最暢通的路線。
保安局「口岸通」官方網頁
- 網頁︰>>按此<<
深圳8大出入境口岸開放時間一覽：
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口岸
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開放時間
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羅湖口岸
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6:30am-12:00mn
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深圳灣口岸
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旅檢6:30am-12:00mn；貨檢24小時通關
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福田口岸（落馬洲支線）
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6:30am-10:30pm
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高鐵西九龍口岸
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6:30am-11:30pm
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港珠澳大橋口岸
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24小時通關
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皇崗口岸（落馬洲）
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24小時通關
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文錦渡口岸
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7am-10pm
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蓮塘口岸（香園圍）
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7am-10pm