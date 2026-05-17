噴射飛航船飛買1送2優惠！香港往澳門買去程送回程 每程低至$64
更新時間：11:30 2026-05-17 HKT
發佈時間：11:30 2026-05-17 HKT
發佈時間：11:30 2026-05-17 HKT
噴射飛航TurboJet是港人前往澳門的主要交通工具之一，踏入初夏，噴射飛航宣布再度推出重磅優惠，讓大家的澳門之旅變得更划算。最新的「夏日禮遇第二擊」推廣，主打港澳航線船票買一送二優惠，即三人同行，一人免費，平均每程船票低至$64，絕對是與親朋好友來一趟快閃旅行的絕佳時機。
香港往澳門TurboJet限時買1送2優惠！搭噴射飛航最平每程$64
由即日起至6月10日期間，旅客只需於噴射飛航官網上，購買一張正價「香港至澳門」普通位的去程船票，即可免費獲贈兩張同行的回程船票，每程船票平均低至$64，讓旅客可以更划算的價錢「過大海」到澳門尋美食及遊玩。
不過要享用此優惠有幾點需要留意，TurboJet贈送的回程船票出發日期及時間均需相同，並需於去程出發日期起計2天內使用。而贈送的回程船票只適用於日航的航班，如需改為乘坐夜航航班，每張回程船票需要另加$30。
噴射飛航「夏日禮遇第二擊」優惠詳情
- 適用日期：即日起至2026年6月10日
- 詳情︰購買港澳航線eBoarding來回船票普通位，即享買1張正價去程船票，送2張回程同行船票優惠
- 預訂網址：噴射飛航官方網站 ＞＞按此＜＜
- 預訂方式：於官網訂票時，需選取「港澳船票 買1（去程） 送2（回程）」優惠選項
- 備註︰優惠不可與其他折扣、推廣優惠，包括噴射飛航個人儲值卡會員、澳門居民、長者和小童票價折扣等一同使用；名額有限，先到先得。
資料來源︰噴射飛航 TurboJET
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