Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跨境直通巴「深華粵海」宣布停運長途線！營運逾30載  主打台山、深圳灣路線 未來將與永東合作

旅遊
更新時間：12:15 2026-05-14 HKT
發佈時間：12:15 2026-05-14 HKT

隨著粵港澳大灣區交通網絡日益發達，傳統跨境客運服務面臨巨大挑戰。香港老牌長途直通巴士公司「深華粵海」，日前宣布將於5月18日起停止所有長途客運服務，結束超過30年的營運歷史。這一消息引發不少網民感慨，有人更認為這標誌著一個時代的終結。 

老牌直通巴「深華粵海」長途服務宣布停運！台山、深圳灣線未來將與永東合作

近日，有網上消息指「深華粵海」客運公司發出通告，表示將停止營運。「深華粵海」為本地歷史悠久的跨境巴士公司，主要提供由九龍太子往返廣東台山、梅州以及深圳灣口岸等地的服務，是許多粵港兩地旅客熟悉的名字。 

日前，其旺角車站亦貼出正式通告，表示自2026年5月18日起，將於太子站「取消全部售票及上車服務」，並全面與永東巴士合作。通告建議，有需要的乘客可致電永東熱線或其他公司查詢。 通告中亦特別向乘客致謝：「承蒙各位長期對公司的大力支持，全體員工表示衷心的感謝！」 ，並強調公司未來將如常運作。

員工證實消息 嘆行業競爭激烈

《星島頭條》致電深華粵海客服，獲證實停運消息。有員工透露公司的跨境直通巴客服務已營運超過30年。雖然近年中港兩地人民交流頻繁，本地亦掀起北上熱潮，惟客流主要集中在周末和公眾假期，且交通選擇也愈來愈多，如不少長途客開始轉乘高鐵。她又感慨家庭客在票價愈來愈精打細算，近年面臨的競爭也愈來愈激烈。

市場整合必然 網民：百花齊放年代已完

「深華粵海」的業務調整，反映了傳統跨境巴士行業的結構性轉變。網民對此反應熱烈，不少人認為這是市場整合的必然結果。有網民留言指出：「未來嘅直通巴，只會越來越集中喺永東、環島、中旅、粵港、榮利呢幾間手上」，感嘆「以前百花齊放，每間公司都有自己特色線、特色車隊嘅年代，真係完咗」。

圖片、資料來源：旅遊巴士交流暨貼圖區 Tour Bus Alliance  

延伸閱讀：噴射飛航震撼價$28過大海！澳門船票優惠 週末夜航同價再送上網卡

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
特朗普訪華，北京人民大會堂外廣場舉行歡迎儀式。央視截圖
03:05
特朗普訪華︱2個多小時雙邊會談結束 特朗普即赴天壇參觀︱不斷更新
大國外交
1小時前
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
突發
14小時前
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
02:28
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
社會
4小時前
的士落斜直剷行人路撞途人 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊。Facebook群組 車cam L（香港群組）影片截圖
01:30
牛頭角車禍｜的士落斜失控直剷行人路釀1死4傷 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊
突發
13小時前
利智、李連杰全家福絕密曝光 42歲利智顏值驚人征服功夫皇帝 李連杰現身在美國出行需攙扶
利智、李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服功夫皇帝  李連杰現身在美國出行需攙扶
影視圈
5小時前
世界盃︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
世界盃2026︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
社會
7小時前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
20小時前
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
影視圈
16小時前
80後準新郎睇樓一年買康城新盤 搭科技股升勢湊首期 詹Sir千金Jessica傳承紅戰衣驗樓｜專家驗磚頭
80後準新郎睇樓一年買康城新盤 搭科技股升勢湊首期 詹Sir千金Jessica傳承紅戰衣驗樓｜專家驗磚頭
新盤速遞
8小時前
牛頭角的士奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
牛頭角奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
時事熱話
4小時前