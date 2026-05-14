跨境直通巴「深華粵海」宣布停運長途線！營運逾30載  主打台山、深圳灣路線 未來將與永東合作

隨著粵港澳大灣區交通網絡日益發達，傳統跨境客運服務面臨巨大挑戰。香港老牌長途直通巴士公司「深華粵海」，日前宣布將於5月18日起停止所有長途客運服務，結束超過30年的營運歷史。這一消息引發不少網民感慨，有人更認為這標誌著一個時代的終結。

老牌直通巴「深華粵海」長途服務宣布停運！台山、深圳灣線未來將與永東合作

近日，有網上消息指「深華粵海」客運公司發出通告，表示將停止營運。「深華粵海」為本地歷史悠久的跨境巴士公司，主要提供由九龍太子往返廣東台山、梅州以及深圳灣口岸等地的服務，是許多粵港兩地旅客熟悉的名字。

日前，其旺角車站亦貼出正式通告，表示自2026年5月18日起，將於太子站「取消全部售票及上車服務」，並全面與永東巴士合作。通告建議，有需要的乘客可致電永東熱線或其他公司查詢。 通告中亦特別向乘客致謝：「承蒙各位長期對公司的大力支持，全體員工表示衷心的感謝！」 ，並強調公司未來將如常運作。

員工證實消息 嘆行業競爭激烈

《星島頭條》致電深華粵海客服，獲證實停運消息。有員工透露公司的跨境直通巴客服務已營運超過30年。雖然近年中港兩地人民交流頻繁，本地亦掀起北上熱潮，惟客流主要集中在周末和公眾假期，且交通選擇也愈來愈多，如不少長途客開始轉乘高鐵。她又感慨家庭客在票價愈來愈精打細算，近年面臨的競爭也愈來愈激烈。

市場整合必然 網民：百花齊放年代已完

「深華粵海」的業務調整，反映了傳統跨境巴士行業的結構性轉變。網民對此反應熱烈，不少人認為這是市場整合的必然結果。有網民留言指出：「未來嘅直通巴，只會越來越集中喺永東、環島、中旅、粵港、榮利呢幾間手上」，感嘆「以前百花齊放，每間公司都有自己特色線、特色車隊嘅年代，真係完咗」。

圖片、資料來源：旅遊巴士交流暨貼圖區 Tour Bus Alliance

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