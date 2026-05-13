噴射飛航震撼價$28過大海！澳門船票優惠 週末夜航同價再送上網卡

又有驚喜澳門交通優惠！噴射飛航推出極具吸引力的船票折扣，讓香港居民以超值價格輕鬆暢遊澳門。本次快閃優惠涵蓋單程及來回船票，最低票價僅需HK$28，更額外贈送實用的上網卡，是近期最不容錯過的旅遊著數！

5月14日10:00 開搶

【噴射飛航澳門船票優惠】

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噴射飛航澳門船票優惠 單程低至$28

噴射飛航推出極具吸引力的船票折扣優惠。

對於尋求快閃澳門之旅的旅客來說，這次的單程票價絕對是前所未見。噴射飛航將於5月14日上午10時正，準時開賣由香港上環前往澳門氹仔的單程船票，限量優惠價僅為HK$28（原價HK$220）。此優惠的一大亮點是，即使是週末或夜間航班，同樣適用此震撼價格，為行程安排提供了極大的彈性。成功預訂的旅客，還能獨家獲贈AIRSIM或eSIM上網卡一張，解決了過往在澳門上網的煩惱。

除了單程優惠，噴射飛航也為計劃在澳門逗留更長時間的旅客準備了來回船票折扣。只要在預訂時輸入指定優惠碼，即可享受遠低於正價的票價。

單人來回優惠： 預訂香港至澳門的來回船票，並輸入優惠碼【 TJMAY14 】，訂單滿HK$198即可減HK$22，折後每程船票僅由 HK$88 起，來回合計HK$176。

二人同行優惠： 若與親友結伴出遊，則可使用優惠碼【TBMAY14】，預訂二人來回船票滿HK$624即減HK$72，折後每程船票低至HK$138。

噴射飛航作為連接港澳的主要交通方式，以其穩定、快速及舒適的服務深受旅客信賴。透過KKday線上預訂，不僅能預先鎖定優惠價格，更能省去在碼頭現場排隊購票的時間，抵達後直接取票劃位，讓旅程更加順暢。