網民實測深夜北上交通！旺角小巴／直通巴 最平$35直達皇崗 揀呢種最舒服？

旺角直通巴｜深夜過關攻略｜香港與內地通關便利，不論是白天抑或晚上，市民北上的交通選擇日漸多樣化。近日，有網民於社交平台分享，實測由旺角前往皇崗口岸的兩種主要交通工具——紅色小巴與跨境直通巴的經驗，就價格、時間及舒適度作出比較，引發網民熱議。

旺角通宵小巴北上 $35直達皇崗口岸

有網民近日在「小紅書」上詳細記錄了，從旺角分別乘坐小巴及直通巴到皇崗口岸過關的過程和體驗。根據該事主的分享，夜間乘坐旺角小巴前往皇崗口岸，乘客需在旺角西洋菜街的「百寶堂」附近站牌等候，車費為25港元，可使用「支付寶」或「八達通」支付，但不可使用微信。小巴坐滿16人後開車，車程約一小時。到達落馬洲管制站後，乘客需下車過關，可再另付10港元轉乘皇崗口岸的穿梭巴士（俗稱「皇巴」）。事主提醒，小巴「車速會比較快，比較介意速度的人不建議坐，趕時間的人建議坐」。

24小時跨境直通巴 贏在「舒服準時」

另一選擇是24小時營運的「跨境全日通」直通巴。

另一選擇是24小時營運的「跨境全日通」直通巴。購票點位於太子地鐵站C出口附近的票務中心，日間票價45港元，夜間50港元，費用已包含穿梭巴士。事主總結了兩者的優劣，認為「大巴優點：比小巴準時，買票只需付款一次，車內環境更好」，而「小巴優點：夜間隻惠15hkd，更快到達」。對於長期通勤者，他建議購買大巴月票更為划算。

網民熱議：慳幾蚊冇意思

該分享帖子引起網民熱烈討論，不少人分享自己的經驗和看法。有認同小巴速度優勢的網民表示，「小巴的優勢就是快啊，有什麼好說的」及「好喜歡深夜van仔...... 車速快到我以為自己亡命之徒」。不過，也有網民從舒適度及便捷性提出質疑，「冇意思，你去到皇崗轉皇巴咪又係比多10蚊，35蚊同皇崗直通巴43蚊，為左8蚊犧牲舒適度，準時性同便捷度，慳左8蚊你可以做乜？」另有網民指出，直通巴的座位「比東鐵舒服多了，空調也猛」，但日間票價「白天45跟地鐵一樣了，沒優勢」。

從網民的討論可見，旅客在選擇交通工具時，主要在「價格」、「時間」與「舒適度」三者之間作出權衡。追求速度和低成本的旅客或會選擇小巴，而重視舒適度和班次穩定性的旅客則可能傾向直通巴。最終選擇哪一種方式，取決於旅客的個人需求和優先考慮。

資料來源：一位联系人＠小紅書