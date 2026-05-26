元朗信芯園逾3萬呎向日葵花海最後盛放？面臨收地踏入倒數階段 網民：要好好珍惜香港美景
更新時間：13:09 2026-05-26 HKT
發佈時間：13:09 2026-05-26 HKT
發佈時間：13:09 2026-05-26 HKT
位於元朗新田的信芯園以坐擁逾3萬呎向日葵花海而聞名，惟隨著新田科技城第二期發展計劃展開，位於第二期收地範圍內的信芯園預計最快須於年內遷出，整個園區將進入倒數階段，意味著這片花海亦會隨之成為歷史，讓不少網民直呼可惜，並呼籲要把握機會前往：「要好好珍惜香港美景。」
元朗信芯園面臨收地踏入倒數階段 逾3萬呎向日葵花海將成歷史
隨著新田科技城第二期發展計劃展開，地政總署於2025年底已根據《收回土地條例》建議收回新田約81公頃土地，當中位於收地範圍內的信芯園預計最快年內須遷出，由於近年在新界覓地復耕困難重重，目前園方仍在尋找合適的新農地，若無法覓得新址，或將面臨無法繼續經營的局面。
信芯園向來以大片向日葵花海聞名，每年吸引大批市民入園賞花拍照。園主梁日信近日在社交平台拍片介紹今年花況，並誠邀市民入場賞花，園內品種包括「荷蘭金鑽」、「日本香吉士」及香檳色「傲雪」等，目前已完全盛開，景色壯觀。惟在遷移壓力下，意味著這片逾3萬呎向日葵花海將成為歷史。
網民：要好好珍惜香港美景
片段吸引逾50萬觀看次數，不少網民得悉收地消息紛紛留言，直呼可惜：「要好珍惜仲有香港花海嘅日子」呼籲要把握機會前往：「大家有時間都去幫親下老闆」、「啲花真係好靚」、「多謝你種咗啲靚靚花，比我哋有機會親眼睇到」、「叔叔你一定照顧得佢哋好好先有咁多咁靚嘅花」、「生活艱難，真係需要有咁美好嘅事」亦有不少網民祝福園主：「身體健康，精神爽利！」
元朗信芯園
- 地址：元朗新田小磡村
- 營業時間：星期一至日09:00-19:00（全年無休）
- 入場費： 每人$50
- 交通方法：
- 75、76綠色專線小巴(元朗至下灣村)：於元朗大馬路麥當勞後面（福康街）的專線小巴總站上車，在石湖圍「聯安車場」落車，過對面馬路，步行約5至10分鐘，沿途會有信芯園農莊指示牌
- 17號紅色小巴 (元朗至上水)：於元朗水車館街7-11便利店旁的總站上車，在石湖圍「聯安車場」落車，過對面馬路，步行約5至10分鐘，沿途會有信芯園農莊指示牌。
- 九巴76K(元朗至上水「清河」)：可選擇於元朗喜利徑（YL364）、元朗谷亭街（YL375）、形點ll（YL395） 、形點l （YL408）的巴士站上車，在石湖圍站（YL434）落車，過對面馬路步行約5至10分鐘，沿途會有信芯園農莊指示牌。
圖片來源：元朗信芯園
延伸閱讀： 葵涌廣場逾20年毛冷店擬結業 專營日本/意大利毛線 婆婆店主1原因無奈清貨…
最Hit
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
2026-05-25 15:47 HKT
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
2026-05-25 13:00 HKT
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
2026-05-24 09:30 HKT