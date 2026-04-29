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「悅品酒店‧荃灣」5月結業！鄧成波家族旗下物業 獲華潤隆地9.53億接手 擬改建學生宿舍

生活百科
更新時間：12:18 2026-04-29 HKT
發佈時間：12:18 2026-04-29 HKT

悅品酒店‧荃灣結業｜近年，將整幢酒店改裝成學生宿舍成為市場新趨勢，繼九龍城富豪東方酒店結業轉手，擬改建成學生宿舍後，位於葵涌的「悅品酒店‧荃灣」近日宣布將於2026年5月11日結束營運，該物業早前已由「華潤隆地」以9.53億港元承接，計劃改造成為大型學生宿舍。

「悅品酒店‧荃灣」5月結業 由華潤隆地接手 擬改建學生宿舍

悅品酒店‧荃灣」於昨日（28日）在社交平台上發布公告，宣布酒店將於5月11日結束營運，並衷心感謝客人一直以來的支持。公告亦提及，集團旗下的「悅品度假酒店‧屯門」及「悅品海景酒店‧觀塘」不受影響，會如常為客人提供親切殷勤的服務。

該酒店物業早前淪為銀主盤，最終由「華潤隆地」以9.53億購入，並計劃將其改建為學生宿舍，預計可提供超過900個宿位，為學生打造優質的生活及學習環境。

「悅品酒店‧荃灣」開業僅8年 為鄧成波家族旗下

該酒店物業前身為「工廈紅A中心」，由已故「舖王」鄧成波家族於2012年斥資5.28億收購，歷時6年改裝，在2018年10月才以酒店形式開業。酒店樓高30層，提供583間客房，共設6種不同房型，並設有會議室、美容院和健身室及餐飲服務等。

雖然「悅品酒店‧荃灣」命名為「荃灣」，但實際坐落於葵涌，距離葵興港鐵站約15分鐘步程，酒店亦提供專線巴士服務，方便住客來往尖沙咀及葵芳港鐵站。

 

悅品酒店‧荃灣

  • 地址：葵涌青山公路葵涌段443號
  • 電話：+852 3891 1888

 

資料來源：Hotel COZi‧Oasis 悦品酒店‧荃灣

 

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