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連鎖品牌亦難敵貴租？尖東6千呎巨舖20萬招租 網民憂天價租金加劇結業潮：做埋做埋送晒去交租

飲食
更新時間：17:53 2026-04-27 HKT
發佈時間：17:53 2026-04-27 HKT

香港高昂的舖租問題向來是營商者的一大挑戰。近日，一間位於尖沙咀東部的巨舖招租廣告在網上流傳，其高達六位數的租金引發網民熱烈討論，不少人對現今市道下如此高昂的租金表示擔憂，認為這正是令許多店舖結業的元兇。

尖東6千呎巨舖20萬招租引熱議 連鎖食肆亦難敵貴租離場？

一則位於尖沙咀東部的巨舖招租廣告在網上流傳，其高達六位數的租金引發網民熱烈討論
一則位於尖沙咀東部的巨舖招租廣告在網上流傳，其高達六位數的租金引發網民熱烈討論

近日，有網民於Facebook群組分享一則招租廣告，涉及一個位於尖東的舖位。該舖位建築面積達6,148呎，廣告標榜其內部設施齊全，包括「來去水，三相電，有廁所」，並「可申請煤氣」，適合飲食、零售等各行各業，月租開價20萬，同時註明「可商議」。據資料顯示，該地點的現時租戶包括連鎖米線店「譚仔三哥米線」及茶餐廳「德島」等。

網民嘆生意難做 直指租金扼殺生存空間

帖文一出，旋即引發網民激烈討論。許多人將焦點放在高達20萬的月租上，直言在目前市道下，根本難以負擔。有網民一針見血地留言指「唔怪得越嚟越多鋪頭執笠， 做埋做埋送晒去交租」。除了租金，舖位的人流也成為討論的重點。有留言指該地段「人影都唔多個」，認為即使租金再平也無補於事「無人流，幾平都無用」。

然而，有部分網民理性分析，認為租金本身並不算昂貴。有留言計算後指出「如果個場真係6,148呎，而租金只係20萬，即係$32.5/呎，單價喺尖東算係非常平」。面對困境，亦有人提出建議，認為偌大的空間或可改裝成美食廣場以吸引人流，「6千呎，做個Food Court咪有人流」。

 

資料來源：舖位租售

 

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