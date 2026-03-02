華潤隆地進軍學生宿舍 9.53億購葵涌悅品酒店 料提供逾900個宿位 曾淪銀主盤

近期酒店及與學生宿舍相關的項目受捧，位於葵涌的悅品酒店．荃灣全幢，早前淪為銀主盤，由華潤隆地以9.53億承接，交易由高力香港及萊坊合作促成，平均每間客房作價163萬。華潤隆地全力進軍學生宿舍市場，預期提供逾900個宿位。

葵涌青山公路葵涌段443號的悅品酒店．荃灣全幢，早於去年4月放售，樓高30層，總建築面積約為292961方呎，坐擁583間客房，當時市場估值約13.8億，最終大幅減價易手，由兩間大型測量師行促成。萊坊及高力香港昨日聯合公布，華潤隆地已購入該全幢酒店，作價9.53億，雙方正式簽署買賣合同。

高力香港資本市場及投資服務主管翟聰回應《星島》指，上述交易為買賣物業，新買家進軍學生宿舍市場，預期提供逾900個宿位，買家將物業打造為極具學習氛圍的地方，提供學生最佳的生活及學習環境。

萊坊執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興表示，近期地產市場頻錄大額交易，酒店及具學生宿舍改裝潛力的物業尤其受關注。隨着內地企業於本港地產市場趨活躍，預料今年大額成交陸續有來。

每間客房作價163萬

該幢酒店曾由鄧成波家族持有，惟早前淪為銀主盤，目前提供583間客房，以易手價計，平均每間客房作價163萬，若以總樓面計算，平均呎價3253元。

悅品酒店.荃灣2018年開幕禮（星島日報圖片）

該酒店前身為工廈紅A中心，鄧成波家族於2012年斥資5.28億收購，其後改裝為酒店，2018年完成物業翻新開業，提供6種不同的房型，高層望開揚城市景，低層地下及高層地下提供餐飲服務，並設置會議室、美容院和健身室。

悅品酒店．荃灣雖然酒店以「荃灣」作為名稱，其實，項目位於葵涌，該酒店距離葵興港鐵站步程約15分鐘，酒店亦有專線巴士直達尖沙咀及葵芳港鐵站。