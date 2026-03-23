九龍城富豪東方酒店轉手！屹立40年見證區內歷史更迭 擬改建成學生宿舍

九龍城近月經歷不少變遷，繼紮根多年的好彩海鮮酒家及AEON百貨傳出結業消息後，再有地標迎來角色轉換。 屹立區內近四十載、作為重要地標的「富豪東方酒店」近日亦正式宣布易手，由中原集團斥資逾15億元購入，並計劃將這座老牌酒店全面翻新，申請改建為學生宿舍，為這座具歷史意義的建築翻開新的一頁。

屹立九龍城40年！富豪東方酒店易手 擬改建成學生宿舍

見證時代變遷 九龍城老牌地標易手

市場消息傳出，富豪產業信託決定出售旗下「富豪東方酒店」的附屬公司，交易總代價約15.18億元，買方為中原策略投資（CSI）間接全資擁有的麗天置業。

富豪東方酒店的歷史與啟德機場密不可分。酒店於1982年落成，最初名為「富豪機場酒店」，是當時距離啟德機場最近的酒店。為了方便旅客，酒店更曾加建一道行人天橋，直接連接機場客運大樓。隨著1998年香港國際機場搬遷，酒店也隨之易名為「富豪啟德酒店」，至2002年，酒店再度易名，成為今天廣為人知的「富豪東方酒店」。多年來，酒店見證整個九龍城區的時代變遷，更曾被指定為「2009年東亞運動會」的運動員酒店，是區內居民及旅客的集體回憶。

中原斥資15億接手 擬改建學生宿舍

據悉，「富豪東方酒店」面積約22.9萬平方呎，原擁有494間房，成交呎價約為6,628元。買方麗天置業計劃在完成交易後，擬將該物業申請改建為學生宿舍。值得注意的是，是次交易不包括鄰近的「寶城大樓」部分樓面，該部分將由賣方保留並繼續出租。

事實上，將酒店部分空間轉為宿舍早有先例。政府青少年網站於2024年宣布與仁愛堂與富豪酒店集團合作，將富豪東方酒店內的80間房改建為「YOT Hub仁愛龍城青年宿舍」，提供最多160個宿位，為青年提供可負擔的住宿選擇。