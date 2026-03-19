旺角花園街熟食中心11月起關閉！加裝冷氣工程長達14個月 妹記/日升等前路茫茫

熟食中心向來是香港平民美食的集中地，但設施老化亦是普遍問題。旺角花園街市政大廈內的「花園街熟食中心」，即將因加裝冷氣及翻新工程，面臨長達14個月的停業。對於突如其來的「空檔期」，熟食中心內十多間食肆包括「松記」、「妹記」、「日升」等，均對前景感到徬徨。

花園街市政大廈熟食中心 停業14個月加裝冷氣

旺角花園街市政大廈街市頂層的「花園街熟食中心」，近日發信通知食肆，即將停業裝修，以加裝冷氣。該中心位處鬧市中央，匯集了十多間食店，分別由早晨經營至凌晨宵夜時段。當中不乏遠近馳名的人氣餐廳，例如以魚粥、豬膶粥等聞名的「妹記生滾粥品」、以鑊氣小炒聞名的「松記大排檔」及「日升美食店」等，是許多市民及遊客的「平靚正」之選。

人氣食店前景未明 妹記：無位搬就停業囉

就停業裝修一事，《星島頭條》查詢了中心內多間食肆。以晚市火鍋小炒聞名的松記大排檔表示，熟食中心的確將於今年11月1日起全層關閉，以進行加裝冷氣及內部翻新工程，預計工程為期約14個月。而餐廳會於工程期間暫停營業，儘管計劃在中心重開後繼續經營，但對於長達一年多的「空檔期」，他坦言需自行另作打算。

而另一間專營午市碟頭飯及晚市鑊氣小菜的日升美食店則表示，去年已接獲有關翻新及加裝冷氣的通知。而該店亦確認，工程範圍限定於3樓的熟食中心，並將與其他食肆同樣暫停營業，直至工程結束後再重開。

同場的妹記生滾粥品表示亦接獲通知，熟食中心將於11月進行裝修工程。對於屆時店舖的安排，負責人指一切仍是未知之數，需等待有關方面安排，看會否有其他地方作短期安置：「11月前一定有得食，如果到時無位搬，就停業囉。」