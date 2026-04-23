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開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒

生活百科
更新時間：17:02 2026-04-23 HKT
發佈時間：17:02 2026-04-23 HKT

田灣商場百佳超市結業｜超級市場是社區不可或缺的設施，為居民提供日常所需。位於香港仔田灣商場的百佳超級市場於本月22日突然結業，結束了不足三年的營運。這一消息引起區內居民及網民的廣泛關注，不少街坊對日後購物感到擔憂。

香港仔田灣商場百佳超市結業！開業不足3年 為屋邨內唯一一間超市

早前有街坊在「田灣關注」群組發帖，表示位於田灣商場的百佳超級市場因租約原因將於4月22日正式結束營業，該分店自2023年6月開業，僅營運不足三年。由街坊上傳的影片可見，店內貨架已全數清空，偌大的店舖顯得空空如也，場面冷清。

《星島頭條》記者今日致電該分店查詢，亦獲證實店舖已於昨日（22日）起結業並進行清貨。

街坊嘆購物不便：基本配套冇晒

結業後，區內居民需要前往附近的屋苑才能採購日用品，對日常生活造成一定影響。有街坊表示惋惜，並感嘆道「以後買嘢更加唔方便」、「田灣邨街坊又要行返落嘉禾街先有超級市場買嘢」、「百佳退出，成個場會變死場」、「個商場乜嘢民生基本配套冇晒」，亦有居民感謝百佳曾帶來便利「多謝百佳令我哋方便咗2年幾，讓我哋唔使行咁遠買到嘢」。

然而，亦有網民認為結業是市場選擇的結果。有人直言「（商場）有百佳喺度都係靜，根本都冇人幫襯，執笠係遲早嘅事」。更指出居民消費不足是結業主因「百佳執笠係田灣邨啲居民自己搞出嚟㗎喎，自己唔幫襯或者幫襯嗰少少嘢，依家仲話唔方便」。

 

資料來源：田灣關注

 

同場加映：紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷

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