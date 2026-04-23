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佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減

飲食
更新時間：16:25 2026-04-23 HKT
發佈時間：16:25 2026-04-23 HKT

佳宝超市全場8折優惠｜「佳宝食品超級市場」一向以價錢實惠、貨品種類繁多見稱，是許多市民日常採購的首選。為回饋顧客，佳宝超市將於4月底再次推出限時優惠，全場貨品均以8折發售，涵蓋新鮮食品到日常用品，是節省家庭開支的絕佳時機！

佳宝食品超級市場全場8折優惠 糧油雜貨/飲品食品一應俱全

佳宝食品超級市場將於4月底再次推出限時優惠，全場貨品均以8折發售。
佳宝食品超級市場將於4月底再次推出限時優惠，全場貨品均以8折發售。

在為期七天的推廣活動中，佳宝食品超級市場內的所有商品，從田園直送的新鮮蔬果，到每日精選的優質肉類和生猛海鮮，都將以八折價錢發售。顧客可以趁此機會，為家中的雪櫃補充滿滿的健康食材。

除了新鮮食品，優惠同樣適用於各類糧油雜貨、零食、飲品及啤酒。無論是家庭必需的食米、食油，還是派對聚會需要的啤酒汽水，都能在佳宝以更優惠的價格找到。這是一個儲備日常所需，或是為即將到來的週末聚會作準備的好機會。

佳宝食品超級市場優惠詳情

  • 優惠日期： 2026年4月24日至4月30日

  • 優惠內容： 全場貨品可享8折優惠

  • 適用分店： 全線分店同步進行

  • 條款及細則： 貨品數量有限，售完即止

 

同場加映：兩餸飯龍頭「權發」落重本挽客？巨型銀鱈魚扒當1餸 設新工場符國際標準 網民反應兩極……

 

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