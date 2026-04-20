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$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日

飲食
更新時間：18:51 2026-04-20 HKT
發佈時間：18:51 2026-04-20 HKT

連鎖超級市場百佳的品牌大使「佳蛋仔」，一直以其可愛的形象贏得顧客歡心。為慶祝「佳蛋仔」與「百便星」2歲生日，百佳超級市場將於4月底起推出一連串慶祝活動，與全港市民分享喜悅。當中最大亮點莫過於在4月26日生日當天，顧客能以$1超低價換購原價$12的特大啡蛋，絕對是不容錯過的限時驚喜！

百佳超市一日限定震撼價 $1換走超值特大啡蛋

單次購物滿$150，即可加$1換購一盒6隻裝的「超值牌新鮮啡蛋（特大）」。
單次購物滿$150，即可加$1換購一盒6隻裝的「超值牌新鮮啡蛋（特大）」。

為了與忠實顧客「佳坊」們同慶，百佳特別在4月26日「佳蛋」生日正日，推出僅此一天的震撼換購活動。顧客只需在香港百佳旗下各門市或PNS網購，單次購物滿$150，即可加$1換購一盒6隻裝的「超值牌新鮮啡蛋（特大）」。這款啡蛋蛋味香濃，無論是製作早餐的炒蛋、午餐的蒸蛋，還是晚餐的煎蛋，都能為菜式增添美味。此優惠限量25,000盒，換完即止，各位精明的消費者記得把握機會。

佳蛋粉絲必搶！17款萌爆「F」BTI食物型人格盲盒

百佳將推出全城首創的1套17款「F」BTI（Food-sonality BTI）食物型人格盲盒公仔。
百佳將推出全城首創的1套17款「F」BTI（Food-sonality BTI）食物型人格盲盒公仔。
除了各項優惠，「佳蛋仔」與「百便星」亦將於4月25日下午現身大埔超級城FUSION，舉行生日派對見面會。
除了各項優惠，「佳蛋仔」與「百便星」亦將於4月25日下午現身大埔超級城FUSION，舉行生日派對見面會。

除了美食優惠，百佳亦為粉絲們準備了極具收藏價值的紀念品。由4月21日起，百佳將推出全城首創的1套17款「F」BTI（Food-sonality BTI）食物型人格盲盒公仔。可愛的「佳蛋仔」將化身為16種不同食物性格造型，加上1款神秘的隱藏版，造型趣緻。易賞錢App會員在推廣期內購物滿$50即可獲電子印花1個，集齊5個印花便能以$38換購盲盒一個，快來測試並抽出屬於你的食物型人格公仔！

為將生日的歡樂氣氛推至高峰，百佳更安排了多項互動活動。「佳蛋仔」與「百便星」將於4月25日下午現身大埔超級城FUSION，舉行生日派對見面會，與粉絲近距離接觸。同日起，尖沙咀分店更會設置超市首創的「佳蛋仔自拍機」，提供限定相框。此外，深受歡迎的「佳蛋仔」手機八達通卡面亦已回歸，讓可愛的「佳蛋仔」陪伴大家日常出行，為生活「蛋」力十足！

百佳６大優惠活動詳情

  • $1換購特大啡蛋

    • 優惠日期： 2026年4月26日（星期六）

    • 優惠詳情： 於香港百佳及旗下門市或PNS網購購物滿$150，即可以$1換購1盒6隻超值牌新鮮啡蛋特大裝（價值$12）。

    • 條款細則： 限量25,000盒，換完即止。GREAT FOOD HALL及FOOD PARC除外。

  • 「F」BTI 食物型人格盲盒公仔換購

    • 印花派發日期： 2026年4月21日至5月21日

    • 產品換購日期： 2026年4月21日至5月31日

    • 換購方法： 易賞錢App會員於全線香港或澳門百佳及旗下超級市場門市或PNS網購，每購物滿$50獲電子印花1個，集齊5個電子印花可以優惠價$38換購公仔1個。

  • 1.85秒大挑戰

    • 活動日期： 2026年4月25日至30日

    • 地點： 大埔超級城FUSION

    • 活動玩法： 為慶祝屈臣氏集團185周年及「佳蛋」2歲生日，於推廣期內在指定門市買滿$185，即可挑戰一次。在遊戲機成功按中1.85秒，即送精美禮品一份。

  • 生日派對見面會

    • 日期及時間： 2026年4月25日（星期六），下午2時至4時

    • 地點： 大埔超級城FUSION

    • 活動內容： 「佳蛋仔」及「百便星」將現身指定分店，與顧客近距離拍照互動。

  • 佳蛋仔手機八達通卡面

    • 優惠期： 即日起至2026年12月31日

    • 詳情： 於八達通App內免費下載兩款全新「佳蛋仔&百便星-佳蛋日常」系列手機八達通卡面。

  • 超市首創「佳蛋仔自拍機」

    • 活動日期： 2026年4月25日起

    • 地點： 九龍尖沙咀彌敦道74-78號文遜大廈地下（百佳超級市場）

    • 價錢： $50/次

    • 詳情： 設有兩款「佳蛋仔」限定相框，可輕鬆拍出玩味十足的「人生四格」照片。

（備註：所有活動詳情、日期及條款以百佳超級市場官方公佈為準。）

 

 

同場加映：珠海5大爆紅超市！港車北上必去掃貨 大型倉儲式/本地薑親民價 附爆買推介

 

 

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