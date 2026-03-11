紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷

連鎖超級市場是不少大型屋苑商場的標準配備，為居民提供日常所需。然而，紅磡昇御門的居民近日卻面臨附近唯一超市結業的困境。近日，有網民於社交平台發文，指商場內的百佳旗下的Fusion超市已經停業，偌大商場僅餘一間商店慘淡經營，令本已人流稀少的地方更顯蕭條，被形容為「高級死場」。

紅磡昇御門Fusion超市結業！商場僅剩1店守得住

昨日（10日），有網民於Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」內發文，指紅磡昇御商場內的Fusion超市已結業。從原帖附上的照片可見，超市已拉下大閘，店內貨物幾乎被清空，僅剩下零星紙皮堆在貨架上，一片蕭條。

據悉，昇御商場自2012年落成以來，曾吸引東海堂、759阿信屋、薩莉亞、三聯書店等多間連鎖店進駐，一度非常熱鬧。可惜近年隨著商戶陸續離場，商場人流一去不返。在Fusion超市結業後，據了解商場內如今僅剩下一間珠寶店仍在營業。

居民嘆購物不便：唯一嘅超市都無

在社交平台，有昇御門居民反映，Fusion超市是他們日常購物的主要依靠，結業為居民帶來極大不便。有居民留言指「個商場已經是死城，然後連唯一嘅超市都無，買嘢真係吾方便」。雖然附近仍有其他超市，但對行動不便的長者或殘疾人士來說，「坐輪椅就可能真係唔方便」，生活將受到直接影響。

不過，亦有不少居民對超市的結業表示理解，甚至認為是意料中事，並直言超市能「捱到今日都算係咁」，道盡商場經營的艱難。

網民總結昇御商場3大致命傷

綜合網民意見，昇御商場的衰敗並非朝夕之事，其設計及經營策略存在三大致命傷。首先，商場動線規劃欠佳，有網民指出「根本由佢封咗另一邊出口畀補習中心同幼稚園開始，就已經變咗無哂人流」。其次，商場過度依賴單一客源，「只著重依靠昇御門居民，吸引唔到其他客源」。最後，地理位置及交通配套亦是硬傷，在「冇地鐵，附近又冇嘢行」的情況下，難以吸引區外人流，最終只能成為「畀人接放學嘆冷氣」的地方。

資料來源：黃埔人•紅磡人•土瓜灣人