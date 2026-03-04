百佳超市結業！西貢分店開業多年 網民歸咎網購影響實體店生意 「唔幫襯是沒法子生存」 

百佳分店結業｜近年網購盛行，對實體零售店帶來巨大挑戰。繼年初大窩口邨分店結業後，連鎖超市百佳再有分店傳出結業消息。有網民近日於社交平台分享，指位於西貢市中心的一間百佳超級市場已經停業，事件引發網民對實體店經營模式的熱烈討論。

西貢市中心百佳結業！ 同區剩fusion分店

位於西貢福民路地舖的百佳分店已於二月結業。 (網上圖片)

有網民在社交平台群組「全港店舖執笠結業消息關注組」發文，並附上一張店舖拉下閘門的相片，文中寫道：「又一間百佳結業，，，西貢市中心。。。。。。」據悉，該分店位於西貢福民路地舖，已於二月底結束營業。雖然該分店已關閉，但在不遠處的親民街仍有同一集團旗下的另一間超市「fusion」繼續服務。

網民歸咎網購影響 「實體店好難做」

事件引來大批網民留言，不少人將矛頭指向網購的普及。有網民直言：「西貢人都唔幫襯是沒法子生存，你哋繼續網購la」，更有人分享經驗指「宜家基本全部網購，又唔洗行，又唔洗拿直接送上門！所以實體店好難做。。。。」。

除了網購衝擊，店舖的定價亦是討論焦點之一，有留言認為「d嘢賣到貴X到死」。亦有居住在當區的網民指出，西貢居民的購物習慣或許是因素之一，「住西貢多數有車，好少去百佳嫁！」。同時，亦有部分網民提及其他過江龍網購平台如「大6拼多多」的競爭。

翻查資料，百佳近年積極調整業務，上年曾一口氣於4個月內連執3間有數十年歷史的分店，但同時亦於各個民生區開設新店，以迎合市場變化。



圖片及資料來源：全港店舖執笠結業消息關注組＠Facebook