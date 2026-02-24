紅磡5星級酒店中菜廳海雲天任食片皮鴨優惠！$198起連點心/酸菜魚/燒味放題 每位加送鮑翅/焗蟹蓋/叉燒

位於紅磡、坐擁210度維港靚景的5星級酒店中菜廳九龍海逸君綽酒店海雲天，一向以精緻粵菜及點心備受食客追捧。最近，餐廳與旅遊平台合作推出極吸引的快閃優惠，讓食客能以親民價錢，在無敵海景旁享受豐盛盛宴。當中無限時片皮鴨點心任食放題人均消費低至$198起，除了任食超過45款美食，每位客人更可獲贈3款矜貴菜式，性價比極高！

2月24日12nn開搶

【快閃｜低至 32 折】九龍海逸君綽酒店海雲天｜無限時片皮鴨點心任食放題

海逸君綽酒店海雲天片皮鴨/點心放題$198/位起！加送鮑翅、焗蟹蓋、叉燒

這次放題的重頭戲，絕對是即叫即切的京式片皮鴨。師傅將鴨烤得油光亮澤，再即席於食客面前片下連皮帶肉的鴨件，搭配青瓜、京蔥及甜麵醬，並以溫熱薄餅包裹，層次豐富。除片皮鴨外，放題菜單還涵蓋超過45款美食及飲品，選擇包羅萬有，例如原隻鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇、乳山生蠔、麻辣魚皮、去骨海南雞、貴妃雞、老壇酸菜魚及潮州鹵水等，均能滿足不同食客口味。

想飽肚更可吃日式和牛飯及鮑魚伴飯等，還有薑汁糕、棗皇糕、金絲脆麻花、椰汁桂花糕、糖水等多款精美甜品，保證捧腹而回。另外，惠顧無限任食放題的每位客人，更可額外獲贈紅燒鮑翅、黃金千絲焗蟹蓋及柚子黑毛叉燒皇各一客，份量十足。



【快閃｜午市低至 32 折｜$198/位】片皮鴨點心任食無限時放題｜最長食足 240 分鐘

優惠價︰星期一至日成人$198/位，兒童（身高介於90至120cm之間）$99/位（原價$596/位，大小同價）

備註︰兩位起；堂食需收茶芥每位$23及原價加一服務費每位$59.6

【快閃｜晚市低至 35 折｜$208/位】片皮鴨點心任食無限時放題｜最長食足 240 分鐘

優惠價︰平日星期一至五（假期除外）成人$208/位；星期六日及公眾假期成人$238/位；星期一至日兒童（身高介於90至120cm之間）$99/位（原價$596/位，大小同價）

備註︰兩位起；堂食需收茶芥每位$23及原價加一服務費每位$59.6

片皮鴨點心任食無限時放題詳情