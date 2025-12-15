Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

百佳共享環保袋計劃獲讚！港人驚見1款紙袋爆笑「可以擺到咩？」 網民：裝到一份心意

生活百科
更新時間：14:58 2025-12-15 HKT
發佈時間：14:58 2025-12-15 HKT

近年香港政府推動減塑，鼓勵市民自備購物袋，以減少使用即棄塑膠袋。百佳推出「共享環保袋計劃」，鼓勵市民將用過或不需要的環保購物袋分享予有需要的人循環使用。計劃實行至今，獲不少網民響應並稱讚，近日就有網民在回收處發現1款紙袋，爆笑發問「可以擺到咩？」帖文引起網民熱議，有網民就笑言「裝到一份心意」，即看下文了解詳情！

百佳共享環保袋計劃獲讚！港人驚見1款紙袋爆笑「可以擺到咩？」

為了推動環保以及避免浪費，百佳推出「環保袋共享計劃」，鼓勵市民循環使用購物袋。現時有超過100間分店已經實行，市民只需將使用過或不再需要的購物袋清洗乾淨，便可以放在位於收銀處的籃子裏，供有需要的人使用。計劃實行後，不少市民紛紛響應，將家中不用的環保袋或紙袋放在回收處，讓其他人使用。

近日，就有網民在Threads上發文，分享在共享袋回收處發現一款尺寸細小的紙袋，好奇到底可以放甚麼，「百佳有共享環保袋concept真係要讚，但係邊個師兄擺手掌咁大個紙袋喺度俾人用咁黐線？」圖片中可見，迷你紙袋與樓主的手掌幾乎相同大小，讓樓主爆笑直言：「個褲袋都大過佢，集思廣益可以擺咩？」

網民：裝到一份心意

帖文引起網民熱議，不少網民發揮想象力，「呢啲細袋都有用㗎，我小朋友每年都要拎棵一人一花返屋企，細袋又摺得埋，又有個底，好過佢fing住個膠袋返嚟」、「有事買幾粒奇異果咪啱用囉，我成日都係買好少嘢」、「細袋都有細袋嘅用處，放細樽放少少嘢嗰啲咪啱啱好」，也有網民幽默表示：「可以裝到一份心意」、「細到連我嘅耐性都裝唔到，幾有心。」

有網民則稱讚計劃實用，「覺得呢個scheme幾好」、「非常好，而且每次啲袋放落去真係轉頭就唔見晒，拎出嚟嘅人開心攞嘅又開心」、「我覺得呢個idea真的很不錯」、「我通常擺低乾淨外賣紙袋喺呢度」、「覺得真心係要讚一波㗎啦，成日都係要買嘢嘅時候就唔記得帶，佳蛋仔好嘢！」

百佳「環保袋共享計劃」

圖片及資料來源：Threads@aden_thyyy百佳

文：Y

