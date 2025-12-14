小心有毒紙巾！央視抽查揭違規加螢光劑 驚爆含菌量超標13倍 即睇5招分辨紙巾優劣

近年來，內地劣質紙巾和衛生用品問題屢屢被曝光，引起廣泛關注。央視早前曾在市面上抽查150個紙巾產品樣品，其中36個批次評為劣質，不合格率達到24%，其中9批次的細菌菌落更超出國家標準13倍，有機會對用家的健康造成威脅，即睇5招分辦劣質紙巾！

小心有毒紙巾！央視抽查揭違規加螢光劑 驚爆含菌量超標13倍

小心有毒紙巾！央視抽查揭違規加螢光劑 驚爆含菌量超標13倍（示意圖，Unsplash）

央視在2019年的《每周質量報告》中曾經在市場抽查150個批次的卷紙和衛生紙樣本，經調查後發現，35個批次被評為不合格，佔所有樣本之中的24%，其中有9個批次的衛生紙細菌菌落總數更超出國家標準13倍，成績差強人意。此外，今次調查的樣本分別從實體店及電商平台購入，前者的不合格率為百分之21.2，後者則為百分之27.1，電商平台的不合格百分比有持續上升趨勢，讓不少民眾都擔心日常使用的紙巾安全質素。

報告中提到，內地部分紙巾生產商工場環境惡劣，四周充滿灰塵、紙碎和回收廢紙原料，負責的工作人員亦未有穿戴相應的工作服、手套及口罩。另一方面，有不良商家為了降低成本，不僅未有使用符合國家安全標準的原生紙漿，甚至會使用回收得來且未處理完全的生活垃圾，如回收廢紙、碎布、爛紗布等，並且規添加大量螢光增白劑、工業滑石粉等，讓紙巾變得更白、更柔軟。

由於熒光增白劑可遷移至皮膚上，長期接觸不易分解，有機會導致皮膚過敏反應，尤其是嬰幼兒；而工業滑石粉含有鉛、鎘等重金屬，如人體長期接觸，或會損害神經系統。

選購紙巾留意5點分辨產品優劣

選購紙巾前，專家提醒留意可以5點分辨產品優劣（Unsplash）

消費者在選購日常使用的紙巾時，不妨先考慮以下5點：

價錢：切忌貪平！價格過於便宜的製品有機會是使用劣質原料製作，紙巾是日常常用的生活用品，建議按需要購買適合的產品類型，不要卷紙、擦手紙用於擦嘴和清潔面部。 產品標籤：購買前可以查看包裝的產品標籤，注意是否擁有衛生許可證號、執行標準等。以內地生產標準而言，常用紙巾通常分為2類，衛生紙（卷紙）執行標準為GB20810，要求細菌菌落總數低於600cfu/g；紙巾紙執行標準為GB20808，要求細菌菌落總數低於200cfu/g，符合標準即為合格。 產品原材料：紙巾的制作原料一般有原生木漿、原生漿、純木漿等。原生木漿是指採用完全天然木材製成的紙漿，纖維量較高，成品較為細膩柔軟，品質較高；原生漿指天然植物的漿，包括但不限於木漿、草漿等，紙巾品質比原生木漿低；純木漿則是指全部來源於木材，但可能是回收的原生木漿、廢紙造漿等，品質較差。 質感：品質較高的紙巾摸起來柔軟細膩，輕輕揉一揉不會掉毛、掉粉；韌度方面，如紙巾稍為用力拉扯會出現拉扯褶皺，但並不會斷裂，代表紙巾品質較佳。 味道：切勿購買含有化學藥劑味道的製品。選購時亦盡量不要選擇有香味的，以免擦嘴時吃入香精，影響身體健康。

來源：央視《每周質量報告》、東莞市衛生健康局

文：LW