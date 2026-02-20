自備啤酒歎連鎖快餐店一人鍋！？食客聲言下次再帶海鮮遭圍剿 網民指或違例：好心唔好難為職員

連鎖快餐店的一人小火鍋因其性價比，成為許多港人打邊爐的平價方便之選。近日，一名食客分享其在快餐店享用平價一人火鍋的經歷，本是樂事一樁，卻因其公然自備啤酒佐餐，觸發網民激烈批評，更有人引述法例，質疑其行為可能已經違法。

食客自備啤酒歎快餐店一人鍋 聲言下次再帶海鮮犯眾怒

日前，有網民在社交平台發文，分享自己在新年期間到連鎖快餐店享用一人火鍋套餐，僅$80已包含肉類、丸類、蔬菜等，份量更足夠二人享用，「除埋每人都係40，平靚正」。然而，帖文中最引人注目的，並非火鍋本身，而是照片中餐桌上赫然擺放著的一罐啤酒。

網民指或違例：好心唔好難為職員

帖文幾日間引來百多名網民留言批評，而該罐啤酒則成為網民的眾矢之的。大量留言質疑自備飲品到快餐店的恰當性，更認為在未領有酒牌的場所飲酒，不僅對餐廳職員造成困擾，也缺乏公德心，直斥「你擺罐啤酒喺快餐店做乜？」、「好心唔好難為職員啦」、「自己擺上網唔衰攞嚟衰」、「你其實不如打包返屋企慢慢食」。

不過，面對有關自備啤酒的負面評論，帖主不但沒有收斂，還將帖文編輯，加上「聽日海鮮檔開我再自來海鮮食多餐」的字句，火上加油。有網民就提醒，其飲酒行為可能已觸犯法例，「無酒牌嘅餐廳係唔俾喺度飲酒，如果俾人舉報餐廳嘅負責人要罰錢」。

法例：嚴禁在未獲酒牌場所內飲用酒類飲品

根據香港法例第109B章《應課稅品（酒類）規例》，任何商業處所、公眾娛樂場所或公眾場合，若要售賣酒類飲品並讓顧客在內飲用，經營者必須先領有酒牌。違例無牌售酒的罰則相當嚴厲，一經定罪，最高可處罰款100萬元及監禁2年。

此外，法例不僅規管售賣方，對於消費者亦有約束。市民若在未獲酒牌的場所內飲用酒類飲品，同樣構成違法行為，最高可被判罰款2000元。