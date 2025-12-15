17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！

相信不少打工仔已經收到「綠色炸彈」，同時即將踏入新一年，代表交稅限期將至。近日，一位17歲學生於社交平台大吐苦水，表示以往在連鎖快餐店任兼職員工，時薪約$60至$70，但最近卻收到「天價」稅單，更被需繳稅款嚇窒，直言「第一次收綠色炸彈就咁玩我？」不少網民看過他分享的稅單後，齊齊獻計建議可先做好3步，更貼心安慰他：「小朋友唔駛驚！」

17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70

不少學生都會透過兼職賺取額外收入，以應付日常開支或作儲蓄之用。最近，一位17歲學生於社交平台慘呻收到天價稅單，表示自己曾於連鎖快餐店的咖啡店部門任兼職員工，時薪大約$60至$70，當他收到報稅表時亦如期報稅。惟事主早前收到薪俸稅的繳納通知書，通知他於2024/25年度應繳稅款為$14,732，加上2025/26年度暫繳稅為$16,232，應繳稅總額為$30,964。

事主翻查去年4月至今年3月銀行月結單，年收入不足$50,000，「點樣計到30幾萬年薪，然後叫我交3萬蚊稅」。事主慘呻今次是他第一次收到「綠色炸彈」，亦知道可以向稅局上訴，「但學期尾好多嘢做，真係好攰啦」。事主後來再補充，由於報稅時深知年薪沒有超過本年度基本免稅額（$132,000），所以直接揀選沒有應課稅入息，又指連同與家人及朋友之間的轉賬款項，「都只係多$1萬左右，完全唔知幾十萬點嚟」。

網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！

對於17歲學生需繳付逾$3萬稅項，不少網民感到震驚之餘同時建議他先做好3步，包括通知稅局反映實際情況，再向前僱主查詢，「睇吓係咪報錯數，有糧單揸手就最好」，以及申請網上報稅方便接收稅局的電郵及有關資料，更貼心安慰他，「小朋友唔駛驚」、「第一個報你收到$333,366已經錯晒，直接覆稅局吧」。

有網友留意到薪俸稅計算表，單是入息已達$333,366，質疑他於快餐店的兼職年薪根本不能達到此數字，推測是報稅時處理小數點時出錯，更以過來人分享經驗，「原來係我唔小心填表時小數點點錯短，跟住個稅局主任叫我唔使交」。有網民表示僱主為員工報稅後會發出報稅明細表，「咁你知佢報咗幾多，如果冇就要問公司攞，你同稅局嗰邊講作出反對，佢會教你點做」；有網友開玩笑地羨慕事主，「我都想未夠18歲就有$330,000嘅收入」。

課稅年度產生入息均予以徵收薪俸稅

按照《稅務條例》（第112章）第8(1)條，任何人在每個課稅年度內從以下來源所得並於香港產生或得自香港的入息，均須予以徵收薪俸稅：（1）任何有收益的職位或受僱工作；或（2）任何退休金。根據社區法網顯示，薪俸稅的徵收根據每個課稅年度的應課稅入息計算，但該年度的入息數額須待該年度結束之後才能確實，因此，稅務局會在該課稅年度先徵收一項暫繳薪俸稅，待下一年度確實有關入息數額和應課薪俸稅後才作調整。在調整時，已於該課稅年度繳付的暫繳稅會先用來抵銷應繳納的薪俸稅，倘有剩餘，則用以抵銷下一課稅年度的暫繳稅。

