「好鍋日子」登陸將軍澳！牛角集團一人火鍋 $68起歎安格斯牛/牛舌/鮑魚/扇貝/三重芝士玉子雜炊

與牛角屬同一集團的人氣一人火鍋「好鍋日子」（Shabu Days），自1月尾登陸將軍澳東港城以來，廣受食客歡迎。其開幕限定的「開業祭」優惠活動現已進入倒數階段，當中至為吸引的$68半價歎「辛 ‧ 鍋」火鍋組合，以及連續多週的$1起追加優惠亦來到最後一輪，想以至抵價錢享受精緻日式火鍋的您，務必把握最後機會！

好鍋日子進駐將軍澳東港城 $68起歎安格斯牛1人火鍋組合

「好鍋日子」主打一人火鍋，店內無論是寬敞的單人座，還是舒適的二至四人雅座，都經過精心佈局，既滿足了獨自用餐的自在，也方便與摯友圍爐共聚。其獨家的「無煙抽風系統」，更能確保食客在盡情享受火鍋後，依然能保持衣物清新，免除氣味殘留的煩惱。

品牌進駐東港城店即大搞開幕優惠，緊貼日本「旨辛」熱潮的「辛 ‧ 鍋」，以香辣濃郁的赤味噌湯底配上澳洲安格斯牛前腿肉，每一口都暖身開胃，是驅走寒意的最佳選擇，開幕優惠更可以半價$68品嚐，性價比極高。此外，東港城店限定的「TOMA鍋」，以創新的「百香果三色茄湯」搭配豚梅肉，帶來清新果酸與肉香交織的獨特體驗。餐後，不妨升級加點一份人氣極高的雜炊，如「三重芝士玉子雜炊」，將火鍋湯底的精華徹底吸收，為完美一餐畫上句號。

把握最後一週！$1、$6瘋搶追加配料

「好鍋日子」東港城店的開幕優惠已進入最後階段，以下為精選優惠，絕對不容錯過：

開業祭月度優惠（即日至2月22日）：

$68歎「辛 ‧ 鍋」組合： KABU PASS會員可以近半價的$68（原價$138）享用「辛 ‧ 鍋」，套餐包括旨辛赤湯、100g澳洲安格斯牛前腿肉、50g牛舌、蔬菜盛合及珍珠白米飯，內容豐富，性價比極高。

$3追加乳酪杯： 凡惠顧「辛 ‧ 鍋」火鍋組合，即可以$3追加低脂藍莓乳酪杯乙客（原價$15）。

$1 追加 姆指腸一件 (原價$3)

$6 追加 虎蝦兩件 (原價$38)

條款及細則：

所有優惠需受相關條款及細則約束。

「辛 ‧ 鍋」半價優惠及其他會員優惠需為KABU PASS會員方可享用。

優惠詳情以「好鍋日子」官方最新公佈為準。

好鍋日子 (Shabu Days)