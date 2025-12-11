的士接客遇宏福苑災民老夫婦 伯伯患失智症前路未卜1句極心酸 司機拒收車資：好擔心又好傷心

宏福苑五級大火後，政府為受影響災民提供免費住宿，安排他們入住酒店、青年宿舍及過渡性房屋。近日，有的士司機在社交平台發文，指在酒店門口接客正好遇到一對宏福苑災民老夫婦，從他們的對話中得悉伯伯患失智症，已遺忘住所遭燒毀，亦對未來生活徬徨。二人處境讓司機倍感心酸，遂堅決拒絕收取車資，直言：「好擔心又好傷心。」即看下文了解詳情。

的士接客遇宏福苑災民老夫婦 伯伯患失智症1句極心酸

近日，有的士司機在Threads上以「的士小插曲」為題發文，指早前在沙田帝逸酒店門口接客時，遇到一對老夫婦上車，「有一對公公婆婆，篤住拐杖慢慢行上車，目的地係帝都酒店。」

司機從二人的對話之中，得悉他們是宏福苑災民，其中伯伯更患有失智症，忘記住所已遭大火燒毀，現在只能寄住酒店，「點解我哋要住帝都（帝逸）酒店？我哋住嗰度宏福苑都冇事！」婆婆只能在一旁耐心解釋，輕聲安撫他，「你又唔記得咗啦，我哋住嗰度火燭，燒晒啦住唔到」、「點會冇事呀！你自己睇吓你電話，影低晒啲相。你又係咁，燒完之後，你就咩都唔記得晒！聽日再同你覆診啦，好唔好呀？」

災民老夫婦前路未卜 司機拒收車資：好擔心又好傷心

司機回憶，婆婆後來又提醒伯伯，讓他不要投訴酒店食物味道不佳：「你唔好再投訴啲嘢唔好食，我哋唔係俾錢，啲嘢唔使錢。」伯伯再問：「我成日投訴咩！咁我哋住到幾時？」婆婆則回答：「住到14號，之後再有安排啦。」

的士到達目的地後，婆婆掏出$100欲付車資，但司機卻立即將錢推回她手上，「同佢講唔洗俾啦，你哋都辛苦啦，留啲現金喺手，以備不時之需。」經過多番推託後，婆婆最終收回錢，並在下車時感謝司機，「多謝你呀後生仔。」最後司機表示，他發文並非想稱讚自己沒有收錢有多偉大，只是對於老夫婦一把年紀，卻仍然對未來日子徬徨而感到心酸，「14號之後佢哋會點，我都好擔心，同時又好傷心。」後續載另一客人前往大圍時，雙眼更「不由自主不停留淚。」

網民留言：平安無事已經好好

帖文引起網民熱議，不少網民同情老夫婦，「睇完都流淚⋯⋯究竟冇記性係咪一件好事？」、「又睇到喊⋯只要伯伯記得婆婆，咁對佢嚟講唔記得大火未嘗唔係一件好事⋯但辛苦婆婆每次都要再講」、「平安無事已經好好，起碼兩個老人家仲可以互相依傍，一切都會變好。」也有網民稱讚司機好心，「香港人雖然普遍躁底，但係有事上嚟大家都會好熱血」、「雖然發生一件非常不幸的事件，突然發現香港人真的好，有能力幫人真係自己的福氣，相信愛是可以安慰人的心。」

老夫婦的女兒也現身，留言感謝的士司機的善舉，「媽媽有提起你是好有人情味的香港人，多謝你的士哥哥，無言感激。」她指父親因無家可歸後失智症加劇，需要去看醫生，「無了個家，老豆變失智症更急劇下降，要去睇醫生」。對此，司機暖心回覆，希望他們一家「加油同保重」，並表示如需要幫助，可以隨時聯絡他，「你哋嚟緊要再搬，要用車，可以約我，等我盡一點綿力。」

圖片及資料來源：Threads@taxi_dc_man

文：Y