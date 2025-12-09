Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜警發現疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失聯

突發
更新時間：18:01 2025-12-09 HKT
發佈時間：16:27 2025-12-09 HKT

大埔宏福苑五級火造成重大傷亡，警方早前聯絡失聯人士及已憑相片初步辨認遺體的家屬，安排他們分批進行脫氧核糖核酸（DNA）口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體身分。警方表示，目前死亡人數增至160人，120人透過科學鑑證已確認身份，仍有40人正進行DNA校對，另有6人失聯。

相關新聞：大埔宏福苑五級火│續有死者家屬DNA採樣辨別遺體身份

警務處處長周一鳴今日（9日）於大埔廣福社區會堂對開會見傳媒，他指目前警方已完成第二階段行動，過程中與房屋署合作，本周已將所有從高處跌下的棚架清空，在其中一處發現一件懷疑人類骨頭，需檢驗是否人骨或動物骨頭。另外，消防處將7座受影響大廈升降機槽內的水泵走，並無發現任何遺體。

警務處處長周一鳴表示，死亡人數增至160人。
警務處處長周一鳴表示，死亡人數增至160人。

法醫從一具早前發現的遺體中，在不同部位抽取DNA，最終確認屬於兩個人，分別為一名婆婆及其家傭。兩人的家人已交樣本確認身分，雙方的家人交出樣本確認身份，死者人數增至160人。截至今日下午4時，160名死者中，120人透過科學鑑證已確認身份，仍有40人正進行DNA校對。

傷亡查詢中心排查失聯個案 揭有12人早已去世

傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢指，早前31宗失聯個案中，經傷亡查詢中心進一步排查，確認其中24人情況，當中12人安全（2人不在香港居住、2人不是宏福苑居民、1人早前已入住老人院、1人由懲教署看管、6名宏福苑居民安全），餘下12人早已過身（4人在火警前3個月至11年已去世、8人為今次火災中的死者），扣減今日發現的一具遺體後，仍有6人失聯。

傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢指仍有6人失聯。
傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢指仍有6人失聯。

與火災相關騙案有21宗

警務處處長周一鳴指，警方早前已用無人機查看會否有遺體，不過未有發現，會在第三階段中與房屋署合作，房屋署移除棚網及棚架後，再檢查會否發現其他遺體或骸骨。另外，過去一周已有79人透過熱線提供520張相片和412段影片協助調查，至於與火災相關的騙案為21宗，拘捕數字維持兩人。

大埔宏福苑五級火：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
9小時前
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
邦妮曾宣稱12小時內達成「千人斬」。
OnlyFans「千人斬」女網紅印尼峇里島被捕 涉違法拍色情片 面臨最高15年監禁
即時國際
5小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
2025-12-08 14:30 HKT
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
21小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
12小時前
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大埔宏福苑五級火｜警發現疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失聯
突發
41分鐘前
日本青森縣東部海域9日清晨發生6.4級地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4級地震 當局預警未來一周或再有強震 8級以上大地震機率提高
即時國際
5小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
2025-12-08 16:37 HKT