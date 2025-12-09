大埔宏福苑五級火｜義工苦尋中轉屋窗簾 布藝店老闆憑1點即知送災民：我唔收錢！

大埔宏福苑五級火發生至今約兩星期，大批受影響的居民獲安排暫住各區過渡性房屋、房協單位及青年宿舍等。最近，有義工為十數戶暫住馬鞍山過渡性房屋的宏福苑居民安排物資，其中發現大部分人需要窗簾遮光助眠，惟遍尋不著。正當她打算放棄時，突然想到旺角花園街的布藝店或許有售，翌日到訪驚喜發現有現貨，老闆更憑1點即知「係中轉屋用」，又向義工表示想為受影響居出一分力，「我送俾你，唔收錢！」

義工為中轉屋居民尋窗簾 遍找不著靈光一閃：嗰到可能有機會買到

大埔宏福苑五級火導致逾5,000人痛失家園，其中部分居民現獲安排暫住位於各區的過渡性房屋，惟部分單位生活設施不足，仍需各界提供支援及協助。有義工近日為10數戶入住馬鞍山「樂和·東寓」過渡性房屋的宏福苑居民安排物資，發現大部分人需要180乘100厘米窗簾，惟市面極少有售現貨，「如果能幫手配置到就好了……可以遮到光，希望瞓得好些」。

該名義工搜遍網店無果，本打算購買相近尺寸的現貨再修改，突然靈光一閃想起「花園街」，「個（嗰）到可能有機會買到」。翌日一早，她到訪花園街一間布藝店，奇蹟找到「幾乎90幾個%以上啱尺寸嘅現貨」，直言「開心到係到傻笑！」

旺角布藝店老闆憑1點秒懂送宏福苑居民：送俾你唔收錢

義工指，當時布藝店老闆直接問是否買給大埔火災的受影響居民，但當時自己沒有表明身份和目的，對此大感意外。老闆後來解釋，「好少人會買呢個size，大多是中轉屋先需要，見你囉（攞）住好多伸縮杆又一大堆相關嘢，估你係……」之後更表示「我送俾你，唔收錢，我終於遇上個覺得睇樣唔會呃我嘅人，讓我可以出一分力幫助佢哋。」惟義工堅決不肯，最後「講到出牙血咁濟」，讓老闆「投降」：「妳俾幾多我就收幾多」，最終以大約半價成交。

帖文公開後讓不少網民大為感動，有人大讚：「叔叔識嘢，一聽size就知係中轉屋。行家一出手，便知有沒有」、「你！同窗簾舖老闆都係好人一世平安！」、「大叔的愛，香港人比心機走下去」、「老土啲都要講：好人一生平安」；有剛入住元朗洪水橋仁愛居的網民留言：「多謝大數據推個post俾我，我媽派去仁愛居，正諗緊邊度訂窗簾」。

