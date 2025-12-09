眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批

大埔宏福苑發生五級火，導致數百個家庭頓失家園，為安置無家可歸的災民，政府啟動一系列應急住宿支援。惟近日網上一則聲稱由過渡房屋「原居民」所撰寫的WhatsApp訊息在網上流傳，內容質疑各界為大火災民提供的支援過於優厚，與原有過渡房屋住戶的待遇形成強烈對比，引發熱議。

網傳過渡房屋「原居民」群組訊息 眼紅災民生活支援齊全

大埔宏福苑火災後的援助分配，近日引起不少討論。近日，一則來自WhatsApp群組的訊息廣泛流傳，有自稱是過渡房屋「原居民」作者表示，最初對火災災民深感同情，但其後觀察到災民的處境似乎並非「愁容滿面」。訊息中詳細列出災民所獲的援助，包括前後合共六萬元的撫恤金、配備「四大家電」、傢俬及床鋪的「完整嘅一個家」，並且無需繳付租金。

與此同時，作者將自身情況作對比，指出「反觀我哋原居民又要租，又要等好多年先至上樓安置」，並感慨「其實最窮嘅應該係我哋」。訊息作者又質疑災民的實際經濟狀況，推測他們「住嘅係居屋，相信已經係供滿咗㗎啦」，因此認為其損失或許只是「冰山一角面嗰浸」。

訊息又對資源分配提出疑問：「點解唔可以一視同仁？點解佢哋有得睇醫生？我哋就冇？唔通我哋唔需要心理輔導咩？」最後，寫道自己所居住的過渡房屋已成「災民嘅避難所」，認為忽略了原居民的存在，並要求「俾多啲支援我哋」。



網民炮轟缺同理心：居然去羨慕災民

訊息流傳後，隨即引發網民熱烈討論，但輿論幾乎一面倒地批評訊息作者。不少網民認為這是「憎人富貴嫌人窮」的心態，有人直斥「居然去羨慕災民」、「火災都有得魚蛋論」。有網民分析指，作者「一句一句噉將災民受嘅傷害㩒低，將災民受嘅援助放大」，認為這種想法完全無視了災民失去家園的巨大創痛。

另一位網民則慨嘆「真係一單災禍乜鬼野牛鬼蛇神都出哂黎」，認為在災難面前，社會應展現同理心，也有人指出用支朋金錢和物資去衡量災民的得失，是完全錯誤的「無左間屋點係區區幾萬蚊同埋家電補償到」。

