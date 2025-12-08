宏福苑五級大火｜玄學團體做法事祭遇難者 燒逾百衣包「願逝者安息」 網民：應該不只呢條數

宏福苑五級大火釀逾150人遇難，大批市民日前到鄰近的廣福休憩處悼念死難者。除獻花及摺紙鶴，有玄學團體近日在事發地點附近為逝者做法事，燒逾過百衣包，「希望可以燒到一百五十幾個，每人起碼收到一個，願逝者安息」，詳情即看下文！

玄學團體為宏福苑五級大火逝者做法事 燒逾百衣包「願逝者安息」

有玄學團體日前在社交平台發文，指在大埔做法事及燒衣包，請來玄學師傅「做儀式」，並謂不少善信在儀式期間出現頭痛的情況，而在誦經108次後，形容周圍氣氛「冇咁壓抑」。

據帖文顯示，在法事中燒予逝者的衣包逾百個，在衣包上寫有「大埔宏福苑眾死難者」，亦可見有衣包的「收件人」為「何偉豪」，即為在火災中殉職的消防員；又指計劃「下星期會再燒」，目標是「希望可以燒到一百五十幾個，每人起碼收到一個，願逝者安息」。

網民提醒1原因「應該不只呢條數」

玄學團體現身做法事祭遇難者，引來不少網民留言，有人批評其做法有誤，「土地又冇擺，土地婆婆/土地公又唔請佢落嚟」、「衣包無寫先人名，佢哋點收？」同時，有不少人直言「應該不只呢條數」，因當中有不少寵物都在宏福苑五級大火中遇難，提醒要預備更多衣包。

該團體亦有就一眾留言回應，指明白大家的出發點正面，「想衣包成功派達大埔宏福苑眾死難者」，惟希望網民不要憑其上載的片段斷章取義，重申「我地（哋）都係想幫助眾生，亦唔係為左（咗）賺錢」，籲大家「有時間就做多啲善事幫助呢個世界。」

編者註：本文僅為新聞報導記錄相關，並非鼓勵或建議讀者相信玄學、風水、命理或其他超自然現象。勿輕信或依賴此類內容。如有需要，請諮詢專業人士或相關機構。

文：TF

資料及圖片來源： brightfortune.hk@threads、星島圖片庫

————

