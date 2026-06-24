黃國軒 -《想哭就哭成一座噴水池》 掉眼淚是宇宙通用語言｜繪本地圖

上次介紹大衛．卡利和諾耶蜜．沃拉的《沒有為什麼》，提到繪者諾耶蜜．沃拉的中譯本不多。這次我想趁機分享她一個人包辦文字和圖畫的《想哭就哭成一座噴水池》（If You Cry Like a Fountain）。「情緒繪本」是繪本的主流類別，深受香港家長歡迎，而這一本是近年難得的好書。

哭泣並不可恥

《想哭就哭成一座噴水池》

我很喜歡宣傳文案那句「捍衛哭哭正義」，它道出了最核心的主題。哭泣並不可恥，反而應當正視。這本繪本從意念到圖畫都很優美，淚水和噴泉的聯想十分貼切，而且封面的藍色噴泉更是十分難忘。故事講一條蚯蚓十分悲傷，正想大哭，而敘事者就提醒：「你要微笑，至少在開頭的時候笑一下嘛！」它用第二人稱稱呼角色，與牠對話，很少繪本採用這種敘述方式，頗具特色。雖然敘事者希望蚯蚓能忍住，但結果還是放聲大哭起來。

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有趣的是，敘事者看似在責怪：「有沒有聽懂我說的話？如果你不停下來，你也會被水淹沒喔！」這種語調就像某些家長，在教訓但同時也在關心子女（當然，也不排除有些家長只會訓斥和懲罰）。敘事者循循善誘，怕蚯蚓傷心過度會損害身體，不但借救生圈和鱷魚去協助，而且帶出秘訣：要哭得更有技巧。

這裏我不便把精彩的細節描述出來。它值得讀者自行翻閱，思考當中情緒管理的秘訣。簡單來說，作者用了幽默的方法來呈現，例如哭得像噴水池、用眼淚來煮意粉可以不用下鹽，或者用眼淚來撲滅火災等；然而這只是表面，讀者要看出背後的「技巧」是甚麼。

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我認為遇到外星人那一頁給予了一點提示：掉眼淚是宇宙通用的語言。其他人能給你擁抱，懂你的感受。也就是說，不妨讓人看見，適當地渲洩。這樣對自己的心情，對連結他人、凝聚社會都有一定的幫助。

我們讀這本繪本時，不能只看表層，還要讀到深層的主題，才能正視情緒的價值，並明白情緒管理的「技巧」。因為一個人躲藏起來，悲慟過度，可能會有潛在的危險。

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撰文：大專兼職講師、編輯黃國軒

本文標題原為〈宇宙通用的語言〉。

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