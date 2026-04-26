黃國軒 -《小螞蟻和大西瓜》 愚公移「瓜」｜繪本地圖

繼上回介紹島田拓和大島加奈子的《螞蟻的家》之後，我想再分享一本以螞蟻為題材的繪本。如果說上一本傾向自然科學類別，那麼這一本就屬於趣味小故事，它就是田村茂的《小螞蟻和大西瓜》（ありとすいか）。這個名稱是最新的版本，我有的是舊版，只叫《螞蟻和西瓜》。新譯本的書名加入了大與小的對比，日文原名是沒有的，不過能給予兒童較清晰的畫面感，所以屬於合理的範圍。

田村茂1949年生於日本東京，在桑澤美術設計研究所畢業，曾創作《沙的城堡》、《宇宙溜冰》及《老鼠的飛機》等作品。他的作品有幽默感，但是中文翻譯仍然有限。簡體版出過小部分，但繁體版的話，據我所知就只有這本《小螞蟻和大西瓜》。這本繪本跟《螞蟻的家》一樣，同樣描繪螞蟻的群居生活與活動智慧。

有4隻小螞蟻在炎炎夏日發現人類留下了一片西瓜。牠們嘗了一小口後，就覺得很好吃，想搬回家。然而，西瓜太大了，螞蟻太小了，哪裏能搬得動呢？於是，螞蟻再次施展牠們神奇的魔法。只要群策群力，沒有甚麼事是辦不到的。其中一隻螞蟻跑回巢穴找幫手。那一頁非常有趣，如其他螞蟻題材的繪本作家一樣，繪者必然會使用縱切面的方式呈現，但田村茂賦予了童心和幽默感，例如螞蟻用漏斗取水、用放大鏡聚集陽光煮食、收藏人類丟失的東西並視之為寶物，還有分區儲存食物等等。既然西瓜這麼美味，螞蟻們又怎會錯過呢？

田村茂又幽默地描繪螞蟻使用槓桿原理移動西瓜，不成功就改用鏟子將西瓜切成小塊來搬運。紅色的果肉充滿了巢穴已令人會心微笑，更何況牠們都頂着大肚子玩樂呢！

螞蟻的力量讓我聯想到「愚公移山」的寓言故事。螞蟻的「愚公移瓜」又會否有給我們一點啟示？既然沒法搬動整片西瓜，那麼把它拆成顆粒，再分工合作地完成任務，也未嘗不是一條出路。同樣，人類也是通過溝通和合作才能創造出燦爛的文明。即使人工智能出現，能解決部分難題，但千萬不要切斷人與人之間最寶貴的連結。

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文：黃國軒

作者曾任繪本館副店長，現開設「小火苗繪本屋」FB專頁評介繪本；大專兼職講師、編輯。

本文標題原為〈愚公移「瓜」〉。

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