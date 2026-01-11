Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃國軒 - 最完美的禮物｜繪本地圖

知識轉移
更新時間：18:00 2026-01-11 HKT
發佈時間：18:00 2026-01-11 HKT

聖誕節逛書店時，無意中發現麥當諾（Patrick McDonnell）竟然出版了《我把世界送給你》（The Gift of Everything）！因為事前並不知道相關書訊，所以遇見時非常驚喜。我二話不說，立刻買下來送給太太和兒子。這本繪本是《「沒有東西」送給你》（The Gift of Nothing）的正宗續作。前作是我常常推介給他人的好書，動人又富有哲理。兩本繪本提醒我們，擁有彼此、擁有整個世界，已經值得感恩。

我已經談過麥當諾好幾遍了，還介紹過《南方》、《山吸童：摩登洞穴男孩》和《我…有夢》等作品。麥當諾1956年在美國紐澤西出生，修讀紐約視覺藝術學院，畢業後當插畫家，曾獲得凱迪克榮譽獎、全美漫畫家協會魯班獎「年度風雲漫畫家」及國際卡通協會「年度最佳連環漫畫」等等。

如果看過前作，對照書名，大致會猜到續作的走向。《我把世界送給你》依舊以奇奇和小歐為主角。奇奇在今天完結前，送一份最完美的禮物給他最好的朋友小歐。他找到完美的禮物盒和漂亮的紅色緞帶，可是放甚麼進去才好呢？怎樣的禮物才是最完美的呢？奇奇周圍找也找不到，但他專注於每一片雪花，忽然悟到世界的奧秘美妙……當然，故事的發展和結尾必須由你親自閱讀細味，才能領略背後的情感和哲理。

最完美的禮物應當超越物質名利。價格高、名氣大的東西就是好禮物嗎？並不一定。我認為禮物只是媒介，而不是目的。我的兒子想要一盒磁力片積木玩具，並想提早獲得。當時，剛巧他弄傷了手，要做手術、打石膏，我就把這份玩具稱為「勇敢的小禮物」，送給他，讚賞他勇敢，安慰他受傷的心靈。在兒童的眼中，玩具只是玩具；但在我的眼中，這份玩具是療癒身心的禮物。以後，他提起這份玩具，都會想起自己的勇氣，能夠面對逆境，脫胎換骨，茁壯成長。

我想，禮物並不一定要在節日送，甚至不一定是有形的形式。只要有心，一起在這個世界經歷各種高低起伏的事情，所有的體會都是完美的禮物。

文：黃國軒

電郵：[email protected]

作者曾任繪本館副店長，現開設「小火苗繪本屋」FB專頁評介繪本；大專兼職講師、編輯。

