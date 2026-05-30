黃國軒 - 《籃月》 清風與烏鴉｜繪本地圖

我介紹過芭芭拉．庫尼的繪本《花婆婆》、《愛蜜莉》之後，想多看一點她的畫作，就在圖書館預約了一些，希望跟大家再分享一本《籃月》（Basket Moon）。我起初還以為它叫「藍月」，但原來真的是籃子的「籃」，相當新穎。

《籃月》

繪本作者瑪麗．琳．蕾（Mary Lyn Ray）是童書作家，也是溫特圖爾美術館的研究員，專門研究美國工藝品。她編輯和木籃子有關的歷史時，感到濃厚的興趣，慢慢醞釀出這個故事。至於繪者芭芭拉．庫尼（Barbara Cooney），為了繪畫這本書，曾親自到紐約州的塔可尼克區仔細研究製造籃子的方法。她的繪本成就絕對與其認真的精神有關。這就是為甚麼她的畫風優美而傳神。

《籃月》1999年在美國出版，以100多年前哥倫比亞鄉間高原上的村落為背景。那裏的居民製作木籃子，定期到附近的城鎮出售。不過，木製的籃子始終會被紙袋、厚紙箱和塑膠籃子取代。這類傳統手藝終歸敵不過時代的衝擊，一定會式微，只餘下少數人去堅持。我想，這本繪本不但是向他們致敬，更肩負了流傳的責任，讓世人認識。不過，作者並非以知識繪本類型編寫，而是構思了一個少年成長的故事，表達傳承的主題。

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作者以第一人稱「我」敘述，最初「我」只能目送爸爸出發到哈德遜城鎮賣籃子。月亮不但像燈籠那樣照亮前路，更是年歲的見證。「我」直到9歲那年，才獲得批准跟爸爸同行。雖然「我」期待已久，但到了城鎮之後，發現那裏的人常然嘲笑，「我」便承受不住，嫌棄自己的出身和工作。作者寫：「那些人的聲音，好像一群烏鴉的叫聲，緊緊的圍繞在我身邊。」

但凡兒童成長的故事，主人翁遇到困難，通常需要有智慧的人點撥，才能蛻變。作者特別安排了同是手工藝師傅的鄰居大喬先生啟發「我」：「清風教我們把它編成了籃子。」真美，如詩一樣。「我」學習靜下來傾聽大自然，開始感覺到清風在呼喚自己，樹木和未來的籃子正在生長。無疑，真正成長了的，正是「我」。

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文：黃國軒

作者曾任繪本館副店長，現開設「小火苗繪本屋」FB專頁評介繪本；大專兼職講師、編輯。

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