黃國軒 -《愛蜜莉》 天使住在隔壁｜繪本地圖

早前，我跟朋友討論文學，談到19世紀美國著名女詩人愛蜜莉．狄瑾蓀（Emily Dickinson，又譯艾蜜莉．狄金生），於是想起家中有邁可．貝達和芭芭拉．庫尼的繪本《愛蜜莉》（Emily），可以跟大家分享。

《愛蜜莉》

繪本的作者邁可．貝達（Michael Bedard）是兒童文學作家，像我上次介紹的童嘉，也改編過安徒生童話《夜鶯》。而繪者芭芭拉．庫尼（Barbara Cooney）則於1917年美國出生，作品已超過100本，更曾兩度榮獲凱迪克金獎（Caldecott Medal），分別是《金嗓子和狐狸》（Chanticleer and the Fox）及《駕牛篷車的人》（Ox-Cart Man）。如果要說最為人所熟知的繪本，應是《花婆婆》（Miss Rumphius）。翻查資料，我介紹《花婆婆》和這位繪者時，竟已是8年前……

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正如書名所示，《愛蜜莉》的確是寫這位女詩人的小故事，但是作者借用了鄰居的視角描繪她。作者用「我們」來敘述小女孩和家人。大街對面是愛蜜莉和她姊姊所住的黃色房子。愛蜜莉非常神秘，傳聞她有20年沒有離開家門。有一天，「我們」的門縫裏忽然丟進了一封信，裏面還有幾朵乾了的花，而信上是一首道謝的詩，表示她很喜歡「我們」家彈奏的音樂。讀者不難發現愛蜜莉並不是怪誕的人，她只是比較內向和慢熱，但心還是十分真誠的。後來，媽媽決定到愛蜜莉的家彈琴給她聽。

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當「我們」到了她的家，她的姊姊說她身體不適，但是「我」發現白色的影子閃過，上了樓梯。後來，終於在樓梯的盡頭看見穿白衣服的愛蜜莉坐在椅子上。「我」好奇她手上拿着的紙是詩嗎？怎料愛蜜莉回答說：「你才是詩。」相信讀者會如同故事中的小女孩那樣，心靈會深深顫動。

最後，「我」送了兩個百合花的球莖給她。兩人純淨的心彷彿悄悄相通，成了沒有人知道的秘密。作者巧妙地以愛蜜莉的詩作結，其中一句是「天使就住在我們的隔壁」。其實，她的心靈已踏出了大門，親近所有美好的人。

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文：黃國軒

作者曾任繪本館副店長，現開設「小火苗繪本屋」FB專頁評介繪本；大專兼職講師、編輯。

原文標題為〈天使住在隔壁〉。

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